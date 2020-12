Brytyjski rząd: Już ponad 4500 ciężarówek przejechało do Francji

Ponad 4500 ciężarówek przeprawiło się już przez kanał La Manche do Francji od czasu, gdy w środę ponownie otworzyła ona swoją granicę - poinformował brytyjski minister transportu Grant Shapps.

Zdjęcie Kolejki w Dover / ANDY RAIN /PAP/EPA

"Dziękuję wszystkim przewoźnikom w Kent za cierpliwość i wszystkim na miejscu, którzy niestrudzenie pracują, aby pomóc po tym, jak francuska granica została nagle zamknięta. Przeprowadzono ponad 10 000 testów i ponad 4500 samochodów ciężarowych jest z powrotem za kanałem La Manche" - napisał Shapps na Twitterze.

Największą grupę stanowią Polacy

Nie jest jasne, ile ciężarówek w dalszym ciągu czeka na możliwość przeprawy przez kanał La Manche. W piątek w ciągu dnia stacje BBC i Sky News informowały o 5000, ale ponieważ są one w kilku miejscach na terenie hrabstwa Kent, a cały czas przyjeżdżają kolejne, sytuacja nieustannie się zmienia. Największą grupę wśród oczekujących stanowią Polacy.

Zator to efekt niedzielnej decyzji Francji, która z powodu rozprzestrzeniającej się w Anglii nowej odmiany koronawirusa zamknęła na 48 godzin granicę dla przyjazdów z Wielkiej Brytanii, przy czym nie dotyczyło to tylko ruchu pasażerskiego, ale także transportu towarów. W środę granica została otwarta, ale tylko dla osób z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa.

Tymczasem do Dover zmierza grupa żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, która będzie pomagać w przeprowadzaniu testów na obecność koronawirusa u kierowców nadal czekających na wyjazd z Wielkiej Brytanii. Współpracować będą w tym z brytyjskimi żołnierzami i grupą francuskich strażaków i zastąpią oni polskich medyków, którzy w nocy z czwartku na piątek wykonali 1260 testów.

