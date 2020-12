Brytyjski naukowiec: Nowy szczep koronawirusa może stać się dominującym

Nowy zmutowany szczep koronawirusa, który rozprzestrzenia się obecnie w Wielkiej Brytanii, może stać się jego dominującą odmianą na świecie - podkreślił prof. Calum Semple, członek naukowej grupy doradczej ds. sytuacji kryzysowych SAGE.

W rozmowie ze stacją Sky News naukowiec ostrzegł, że nowy szczep - nazwany VUI-202012/01 - prawdopodobnie "będzie konkurować z innymi szczepami", wskutek czego albo ten, albo podobny może stać się dominującym na świecie. Jest to szczególnie niepokojące, biorąc pod uwagę fakt, że szczep ten jest znacznie bardziej zakaźny i szybciej się rozprzestrzenia.

Semple wyjaśnił jednak, że sam fakt mutowania wirusów i powstawania wskutek tego nowych szczepów nie jest niczym niezwykłym i zdarza się to co roku z grypą, a naukowcy są w stanie dostosować szczepionki tak, aby pozostały skuteczne.

O tym, że wirusy mutują, przypomniała też stacja BBC. Jak wskazała, wirus, który obecnie dominuje na świecie, nie jest tym samym, co ten, który po raz pierwszy wykryto w chińskim mieście Wuhan. Mutacja D614G pojawiła się w Europie w lutym i stała się globalnie dominującą formą wirusa.

Naukowcy mówią, że VUI-202012/01 rozprzestrzenia się do 70 proc. szybciej niż dotychczasowa odmiana, choć na razie nie ma dowodów, by powodowała ostrzejszy przebieg COVID-19. Jednak jako że liczba zgonów jest pochodną liczby zakażeń, samo szybsze rozprzestrzenianie się wirusa zapewne będzie prowadzić do rosnącej liczby zmarłych.

