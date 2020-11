​Brytyjscy naukowcy sugerują, by święta celebrować na świeżym powietrzu

Brytyjska grupa naukowców Independent Sage proponuje wspólne świętowanie z jedzeniem i piciem na ulicy, by zminimalizować ryzyko transmisji wirusa SARS-CoV-2. Wnioski naukowców opisuje "The Guardian".

Zdjęcie Turyści i mieszkańcy Trójmiasta na poświątecznym spacerze nad morzem w Sopocie (29.12.2019 r.) /Lukasz Dejnarowicz /Agencja FORUM

Zespół podkreśla, że ostateczny sposób celebracji będzie zależał od wskaźnika poziomu zakażeń w samym okresie świątecznym.

"Niezależnie od tego, czy mieszanie się gospodarstw domowych będzie możliwe, czy nie, musimy opracować sposoby świętowania, które zapewnią nam, naszym rodzinom i naszej społeczności większe bezpieczeństwo" - czytamy w dokumencie zatytułowanym Safer Winter Celebrations and Festivities.

Dwa główne podejścia

W związku z faktem, że transmisja wirusa w pomieszczeniach jest kluczowym czynnikiem w rozprzestrzenianiu się koronawirusa, naukowcy oferują dwa główne podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa świąt Bożego Narodzenia - spotkania online lub na świeżym powietrzu oraz ograniczenie ryzyka podczas domowych spotkań.

Profesor Susan Michie, członikini Independent Sage, powiedziała, że ludzie mogliby spotykać się w miejscach publicznych, przynosząc własne napoje i szklanki, a także świąteczne przysmaki, takie jak placki z mielonym mięsem. - Na zewnątrz jest o wiele bezpieczniej niż w pomieszczeniu - powiedziała prof. Michie, dodając, że na świeżym powietrzu o wiele łatwiej jest zachować odległość dwóch metrów od siebie.

Zbyt wcześnie na plany

Profesor Stephen Reicher, inny członek Independent Sage, powiedział z kolei, że udzielanie gwarancji dotyczących tego, co będzie możliwe w Boże Narodzenie, byłoby pochopne.

Reicher dodał, że ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że Boże Narodzenie w tym roku może być inne. - Co to znaczy kochać swoich rodziców w czasie pandemii? Cóż, oznacza to raczej nie przytulanie ich, aby nie przenosić infekcji- powiedział.

Prawdopodobny wzrost

Profesor Paul Hunter z University of East Anglia powiedział, że ocenianie ograniczeń w okresie Bożego Narodzenia jest trudnym zadaniem. - Jakikolwiek relaks w okresie Bożego Narodzenia doprowadzi do pewnego wzrostu liczby przypadków, a tym samym zgonów - powiedział.



Independent SAGE to grupa naukowców, którzy współpracują, aby zapewnić niezależne porady naukowe rządowi Wielkiej Brytanii i opinii publicznej. Celem grupy doradczej jest zminimalizowanie liczby zgonów i wsparcie odbudowy Wielkiej Brytanii po kryzysie COVID-19. Zespół powstał w odpowiedzi na obawy dotyczące braku przejrzystości w doradztwie naukowym udzielanym rządowi.

