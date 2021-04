Minister zdrowia Czech Petr Arenberger poinformował w trakcie briefingu medialnego, że w powiecie Dieczin, w pobliżu granic z Niemcami, potwierdzono dwa przypadki brazylijskiego wariantu koronawirusa.

Reklama

Zdjęcie Szpital w Czechach /Gabriel Kuchta /Getty Images

Minister powiedział, że ten wariant koronawirusa najprawdopodobniej został przywieziony z zagranicy. Trwa sprawdzanie i ustalanie kontaktów zakażonych osób.

Reklama

Powrót dzieci do szkół z pierwszych roczników szkół podstawowych został wstrzymany do 19 marca bieżącego roku. W pozostałej części kraju rozpoczną się zajęcia w systemie hybrydowym - wymiennie w klasach i on-line. Otwarciu szkół towarzyszą powtarzane co tydzień testy dzieci oraz obowiązek noszenia masek FFP2, wietrzenie pomieszczeń i utrzymywanie dystansu społecznego.

"Pozytywny trend"

Arenberger powiedział, że kontynuowany jest pozytywny trend i epidemia w Czechach zwalnia. Zmniejsza się liczba hospitalizowanych, ale w danych ministerstwa zdrowia jeszcze nie widać wpływu świąt wielkanocnych.

Minister podkreślił, że w czwartek podano rekordową liczbę szczepionek jednego dnia - 58 928. Przynajmniej jedną dawkę przyjęło już 1 971 079 Czechów, a dwie około 663 tys. Według ministra do końca czerwca może zostać zaszczepionych 58 proc. populacji.

Premier Andrej Babisz, który uczestniczył w rozpoczęciu próbnych szczepień na stadionie Arena o2, powiedział, że planowanemu szczepieniu 100 tys. osób dziennie przeszkadza brak preparatów. Zdaniem premiera w Ministerstwie Zdrowia powinna powstać strategia szczepień na najbliższe dwa lata.