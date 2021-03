Błyskawiczne testy na koronawirusa. Ważne ustalenia naukowców

Błyskawiczne testy mogą nie wykrywać wariantów koronawirusa – ustalili naukowcy z wydziału medycyny molekularnej Uniwersytetu w Padwie. Według włoskich badaczy masowe użycie tych testów może przyczynić się do szerzenia wirusa.

Naukowcy i lekarze przestrzegają przed błyskawicznymi testami i zalecają badania w oficjalnych punktach

Badacze, którzy opublikowali w poniedziałek rezultaty swych analiz laboratoryjnych zwrócili uwagę na to, że błyskawiczne testy są coraz powszechniej używane we Włoszech i w wielu krajach europejskich. Jak zaznaczyli, niewykrywanie zakażenia w tego rodzaju badaniach może prowadzić do tego, że osoby uznane za niezainfekowane będą nieświadomie roznosić wirusa. W ten sposób ich zdaniem mogą zostać zaprzepaszczone kroki na rzecz zahamowania epidemii.

Włoskie ministerstwo zdrowia poinformowało w poniedziałek, że minionej doby zanotowano 417 zgonów na COVID-19 i 12 916 nowych zakażeń, czyli znacznie mniej niż w minionych dniach. Ale wykonano również ponad 100 tysięcy testów mniej niż w poprzednich dniach; łącznie 156 tysięcy.

Łączny bilans zmarłych wzrósł do 108 350.

Koronawirusa wykryto dotąd u 3,5 miliona osób, z których za wyleczone uznano 2,8 mln.

Obecnie zakażonych jest 565 tysięcy osób.

42 kolejne osoby przyjęto na oddziały intensywnej terapii, a ponad 460 - na zwyczajne oddziały.

We Włoszech trwa polemika wokół postulatu krajowego stowarzyszenia sędziów, którzy apelują o szczepienia. Argumentują, że w przeciwnym razie, w związku z licznymi przypadkami zachorowań na COVID-19, może dojść do zablokowania postępowań sądowych. Na uprzywilejowane szczepienia nie zgodziło się jednak Ministerstwo Sprawiedliwości.

