Prezydent Joe Biden ogłosił w czwartek, że USA przekażą 75 proc. niewykorzystanych szczepionek przeciw Covid-19 na rzecz wspieranego przez ONZ globalnego programu wymiany szczepionek COVAX. Do końca czerwca zamierzają udostępnić innym krajom 80 milionów dawek, w większości przez COVAX.

Biały Dom poinformował, że z pierwszej transzy 25 milionów dawek około 19 milionów trafi do COVAX

"Dopóki ta pandemia szaleje gdziekolwiek na świecie, Amerykanie są narażeni" - przekazał Biden w oświadczeniu.

Biały Dom poinformował, że z pierwszej transzy 25 milionów dawek około 19 milionów trafi do COVAX, z czego 6 milionów do krajów Ameryki Południowej i Środkowej, 7 milionów do Azji, a 5 milionów do Afryki.

Agencja AP podkreśliła, że 19 milionów dawek to znaczne wsparcie; COVAX do tej pory rozprowadził 76 milionów dawek.



25 proc. niewykorzystanych szczepionek w rezerwie

25 proc. niewykorzystanych szczepionek zostanie zatrzymane w rezerwie na wypadek sytuacji kryzysowych oraz do bezpośredniego dzielenia się przez USA z sojusznikami i partnerami. 6 milionów z pierwszej transzy trafi m.in. do Meksyku, Kanady, Korei Południowej, Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy, Indii, Ukrainy, Kosowa, Haiti, Gruzji, Egiptu, Jordanii, Iraku i Jemenu.



Według Białego Domu pierwsze 25 milionów dawek będzie pochodziło z istniejących już federalnych rezerw preparatów firm Pfizer, Moderna i Johnson & Johnson.



Do końca czerwca Biały Dom zamierza udostępnić 80 milionów dawek, w większości za pośrednictwem COVAX.



"Nie narzucamy warunków"

Amerykański doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział, że USA będą mogły wypowiedzieć się na temat tego, dokąd trafią dawki rozprowadzane za pośrednictwem COVAX. - Nie próbujemy zmuszać do ustępstw, nie wymuszamy, nie narzucamy warunków, tak jak robią to inne kraje dostarczające dawki; nie robimy żadnej z tych rzeczy - zapewnił Sullivan.



Prezydent Gwatemali Alejandro Giammattei w czwartek ogłosił, że Stany Zjednoczone przekażą temu krajowi pół miliona dawek szczepionek. Z kolei prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador poinformował, że po jego rozmowie z wiceprezydent USA Kamalą Harris Stany Zjednoczone zgodziły się wysłać Meksykowi milion dawek szczepionki Johnson & Johnson. "Wyraziłem naszą wdzięczność w imieniu narodu meksykańskiego" - napisał na Twitterze Lopez Obrador.



63 proc. z co najmniej jedną dawką

W USA ponad 63 proc. dorosłych otrzymało co najmniej jedną dawkę preparatu. Do tej pory Stany Zjednoczone przekazały łącznie 4,5 miliona szczepionek Meksykowi i Kanadzie.



COVAX to program mający zagwarantować dostęp do szczepionek krajom rozwijającym się. Program jest kierowany wspólnie przez Gavi - Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień, Koalicję na rzecz innowacji dotyczących gotowości na wypadek wystąpienia epidemii (CEPI) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO).