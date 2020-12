Komisja Europejska nie chce komentować opublikowanych przez belgijską minister informacji o cenach szczepionek. Jak poinformował rzecznik KE, kontrakty z firmami farmaceutycznymi są poufne.

- Nic nie możemy powiedzieć w tej sprawie. Wszystko, co jest związane z informacjami na temat cen, objęte jest poufnością - powiedział rzecznik KE Stefan De Keersmaecker na konferencji prasowej w Brukseli, pytany o opublikowaną w belgijskich mediach tabelkę z cenami szczepionek.

Dodał, ze ta poufność "jest w interesie społeczeństwa, ale również w interesie prowadzonych negocjacji z innymi firmami, które pracują nad szczepionkami".

Inny rzecznik KE Eric Mamer pytany o to, gdzie jest interes publiczny w zachowaniu niejawności cen szczepionek, odpowiedział, że ta niejawności jest "niezbędna w kontraktach". - Nie mielibyśmy tych kontraktów, gdyby nie były objęte klauzula poufności - powiedział.

Przypadkowo ujawniła tabelę z cenami szczepionek

Belgijska minister ds. budżetu Eva De Bleeker przypadkowo ujawniła na Twitterze ceny szczepionek przeciwko COVID-19. Jej tweet szybko został usunięty. Sprawę opisała belgijska gazeta "Het Laatste Nieuws".

Od wielu miesięcy dziennikarze, europosłowie i organizacje pozarządowe starają się dowiedzieć od Komisji Europejskiej, jakie są szczegóły kontraktów, zawieranych przez Komisję z firmami farmaceutycznymi. KE zasłania się jednak tajemnicą handlową i nie zdradza cen poszczególnych szczepionek.

Jak podaje belgijski dziennik, De Bleeker w czwartek opublikowała na Twitterze tabelę z cenami każdej szczepionki zakupionej przez UE i kwotę, jaką Belgia łącznie wyda na szczepionki. Tweet został usunięty.

Zgodnie z tabelką "HLN", koszt szczepionki: AZ to 1,78 euro, J&J - 8,50 dolara, Sanofi/GSK - 7,56 euro, CureVac - 10 euro, Pfizer/BioNTech - 12 euro, a Moderna - 18 dolarów.

Belgia zapłaci za szczepionki 279 mln euro

Komisja podpisała umowy z sześcioma producentami i zakończyła wstępne rozmowy z siódmym, spółką CureVac, w czwartek. Każdy kraj UE ma decydować sam, ile dawek szczepionki chce kupić.

Z tabelki zamieszczonej przez "HLN" wynika, że Belgia zdecydowała się na zakup 33,5 mln szczepionek za łączną kwotę 279 mln euro.

De Bleeker powiedziała, jak podaje HLN, że publikacja zestawienia cen była "błędem ze strony zespołu komunikacyjnego".

Początkowo Komisja Europejska nie chciała komentować informacji o cenach.

Z Brukseli Łukasz Osiński





