Belgia: Z koronawirusem do szpitali trafiają młodsi i z nadwagą

Pacjenci, który obecnie są hospitalizowani z powodu COVID-19 są młodsi niż podczas pierwszych dwóch fal epidemii i częściej mają nadwagę - informują belgijskie media.

Zdjęcie Belgijski szpital w czasie epidemii koronawirusa /Vincent Duterne / Photonews /Getty Images

Jak podaje "Brussels Times", taką informacje przekazał rzecznik federalny ds. walki z pandemią Yves Van Laethem. Od rozpoczęcia trzeciej fali, liczonego umownie od 15 lutego, połowa pacjentów z Covid-19 ma mniej niż 66 lat.

- To siedem lat mniej niż w czasie drugiej fali, co jest bardzo znaczące - powiedział Van Laethem, który uważa, że jest to efekt kampanii szczepień osób starszych.

Osoby po czterdziestce i pięćdziesiątce stanowią obecnie 31 proc. przyjęć do szpitali. Jedynie 2 proc. pacjentów przyjmowanych obecnie do szpitala pochodzi z domów opieki. W drugiej fali liczba ta wyniosła 20 proc.

Rzecznik poinformował, że większość przypadków wśród młodych ludzi, które są hospitalizowane, to osoby charakteryzujące się znaczną nadwagą.