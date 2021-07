Wszyscy młodzi ludzie, którzy byli na imprezowych wakacjach na Costa Brava z młodzieżową organizacją podróżniczą Jongerentravel, uzyskali pozytywny wynik testu PCR, który został przeprowadzony w oficjalnych hiszpańskich ośrodkach testowych - Katrien Corens z Jongerentravel potwierdziła VRT NWS.

Mimo pozytywnego testu części z nich udało im się wejść do samolotu, korzystając z luki w systemie. To dlatego, że Belgowie powracający z czerwonej strefy muszą jedynie przedstawić swój Formularz Lokalizacji Pasażera (PLF) po przylocie.



Osoby bez certyfikatu Covid muszą zostać przebadane po powrocie do Belgii i pozostają w kwarantannie, aż otrzymają negatywny wynik testu. Dlatego linie lotnicze nie proszą o negatywny wynik testu PCR od Belgów, którzy chcą wrócić do swojego kraju.



Reklama

"System nie jest właściwy"

Młodzi ludzie otrzymali bilety lotnicze od swoich rodziców, a organizator dowiedziała się o tym dopiero po czasie.



- System nie jest właściwy. Więc możesz po prostu odlecieć z ciemnoczerwonej strefy po pozytywnym wyniku testu? To szaleństwo - powiedziała Corens.



Wirusolog i międzyfederalny rzecznik ds. Covid-19 Steven Van Gucht zwrócił uwagę, że każdy, kto zostanie zarażony za granicą, musi pozostać tam, aby poddać się kwarantannie.