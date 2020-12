Nie takiego prezentu od Świętego Mikołaja spodziewali się pensjonariusze i pracownicy domu opieki w belgijskiej miejscowości Mol. Mężczyzna przebrany za Świętego Mikołaja okazał się być nosicielem koronawirusa i zaraził 75 osób – donosi "Brussels Times".

Zdjęcie Wizyta Świętego Mikołaja w jednym z belgijskich domów opieki zakończyła się tragicznie /Mark Makela /AFP

Po wizycie Świętego Mikołaja zakażenie COVID-19 stwierdzono u 61 pensjonariuszy i 14 członków personelu placówki. W domu opieki przebywa w sumie 169 osób.

- Mieliśmy jak najlepsze intencje, ale niestety wszystko się źle zakończyło. To czarny dzień dla tej placówki. Mężczyzna przebrany za Świętego Mikołaja, jak i personel domu opieki, mają ogromne wyrzuty sumienia - skomentował burmistrz miasteczka Wim Caeyers.

Najprawdopodobniej przyczyną zakażenia było niezachowanie zasad dystansu społecznego. Jak zapewniały władze domu opieki, dochowano wszelkich środków ostrożności. Święty Mikołaj, który jest synem jednego z pensjonariuszy, cały czas miał założoną maseczkę.

- Tak twierdzili, ale jeżeli popatrzymy na zdjęcie wykonane podczas wizyty, to nie wygląda na to, by dystans społeczny został zachowany - powiedział burmistrz miasteczka Mol.