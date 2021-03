Badania onkologiczne. Lekarze radzą, by informować o zaszczepieniu przeciwko COVID-19

Amerykańscy eksperci od chorób nowotworowych apelują, aby osoby zaszczepione przeciw COVID-19 informowały o tym lekarzy w przypadku poddania się badaniom onkologicznym - informuje agencja AP.

Specjaliści przypominają, że czasami po szczepieniu przeciw koronawirusowi puchną węzły chłonne, zwłaszcza pod pachami. Podkreślają, że jest to normalna reakcja układu odpornościowego, ale może być ona mylona z nowotworem, jeśli pojawi się na zdjęciu mammograficznym lub innym prześwietleniu.

"Trzeba informować o zaszczepieniu się" - powiedziała dr Melissa Chen, radiolog z MD Anderson Cancer Center w Houston, która niedawno musiała uspokoić przerażonego pacjenta, który szukał testów na raka z powodu powiększonego węzła chłonnego.

Panel ekspertów z trzech ośrodków onkologicznych - MD Anderson, New York's Memorial Sloan Kettering i Boston's Dana-Farber - opublikował w zeszłym tygodniu w czasopiśmie "Radiology" zalecenia dotyczące postępowania ze skanami ujawniającymi efekty uboczne szczepionek.

W artykule wyjaśnia się, że węzły chłonne są częścią układu odpornościowego, w którym gromadzą się zwalczające infekcje krwinki białe. Węzły mogą jednak puchnąć podczas choroby i po niektórych typach szczepionek. Wraz ze spodziewanym wzrostem liczby szczepień lekarze powinni być przygotowani na duże ilości badań obrazowych - w tym tomografii komputerowej klatki piersiowej, skanów PET i zdjęć mammograficznych - które pokazują obrzęk węzłów chłonnych.

Na razie nie jest jasne, jak często to się dzieje. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) przekazała, że 16 proc. uczestników szczepień preparatem Moderny zgłosiło obrzęk pod pachami po drugiej dawce.

Eksperci są zgodni: jeśli ktoś niedawno został zaszczepiony, powinien poinformować o tym radiologa przed jakimkolwiek prześwietleniem. Lekarzowi pomoże to ocenić, czy powiększony węzeł chłonny ma związek z podaniem szczepionki, i czy zalecana jest po prostu obserwacja, czy też zmiana jest wystarczająco niepokojąca, by kwalifikowała się do biopsji lub innego badania.

Doradzają też, aby osoby z aktywną chorobą nowotworową, która znajduje się po jednej stronie ciała, wybrały szczepienie po przeciwnej stronie.

Radiolodzy apelują także, aby nie zwlekać z pilnymi badaniami, choć z drugiej strony nie zalecają pośpiechu w planowaniu czysto rutynowych badań przesiewowych.

