Rząd Austrii poinformował w piątek o wprowadzeniu od 26 grudnia trzeciej ogólnokrajowej kwarantanny. Zakazane będzie między innymi wychodzenie z domu bez uzasadnionej potrzeby. Z restrykcji, które potrwają do 24 stycznia, zwolnione będą osoby z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa. Dodatkowe obostrzenia wprowadzają też Szwajcarzy.

Do 18 stycznia zamknięte będą szkoły, restauracje, bary i hotele, a także sklepy niesprzedające najbardziej potrzebnych towarów. Obowiązująca już między godz. 20 a godz. 6 godzina policyjna zostanie rozszerzona na całą dobę, aż do 24 stycznia. W praktyce oznacza to ogólny zakaz wychodzenia z domu bez uzasadnionej potrzeby.

Po 18 stycznia z ograniczeń w swobodnym przemieszczaniu się zwolnione będą osoby, które uzyskają negatywny wynik testu antygenowego na obecność koronawirusa podczas planowanej na 15-17 stycznia masowej akcji badania mieszkańców Austrii. Posiadanie negatywnego wyniku testu ma być też warunkiem niezbędnym do normalnego uczestnictwa w życiu społecznym, bez niego po zakończeniu kwarantanny w przestrzeni publicznej obowiązkowe będzie noszenie maski ochronnej typu FFP2.

"Jedyny sposób na poradzenie sobie z pandemią"

- To jedyny sposób na poradzenie sobie z pandemią. By ponownie otworzyć turystykę, kulturę i gastronomię, ale tym samym zapobiec kolejnemu wzrostowi zachorowań - przekonywał kanclerz Austrii Sebastian Kurz na konferencji prasowej.

Osoby mające częsty kontakt z wieloma ludźmi, np. nauczyciele, sklepikarze, pracownicy komunikacji miejskiej czy fryzjerzy, mają być od 18 stycznia co tydzień badane na obecność koronawirusa.

Już wcześniej władze Austrii informowały o otworzeniu 24 grudnia wyciągów narciarskich. O ich otwarciu, bądź ewentualnym dalszym zamknięciu, będą decydowały władze regionalne i lokalne. Na wyciągach obowiązkowe będzie noszenie masek FFP2. Już wcześniej wprowadzono obowiązek 10-dniowej kwarantanny dla osób przybywających z krajów, w których dwutygodniowa liczba infekcji przekracza 100 w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. W tej grupie znajduje się większość państw europejskich, w tym Polska. W praktyce ze stoków w Austrii będą mogli więc korzystać tylko mieszkańcy tego państwa.

Według zestawienia agencji Reutera w ciągu ostatniego tygodnia w Austrii diagnozowano średnio 2,4 tys. nowych zakażeń koronawirusem dziennie, a na COVID-19 umierało codziennie 120 osób. W szczytowym momencie epidemii na początku listopada diagnozowano średnio 9 tys. nowych infekcji dziennie.

Władze Austrii złagodziły wprowadzone wcześniej restrykcje i zakończyły okres drugiej kwarantanny 2 grudnia. Ponownie otwarto wówczas szkoły i sklepy oraz rozluźniono zasady dotyczące wychodzenia z domu.

Dodatkowe restrykcje w Szwajcarii

W związku z nadal wysoką liczbą nowych infekcji koronawirusowych również rząd Szwajcarii uchwalił w piątek wprowadzenie od wtorku dodatkowych restrykcji mających hamować szerzenie się pandemii.

Mimo krytyki z zagranicy nie zdecydowano się jednak na nowe ograniczenia handlu detalicznego ani na zakaz funkcjonowania ośrodków narciarskich.

Od 22 grudnia do 21 stycznia, w tym także w okresie świątecznym, zamknięte będą wszystkie zakłady gastronomiczne z wyjątkiem restauracji obsługujących gości hotelowych, kantyn pracowniczych i stołówek w szkołach, w których nadal odbywa się nauka. Dozwolone wciąż będzie serwowanie przez restauracje posiłków na wynos.

W przypadku obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz placówek kulturalnych, w tym muzeów, kin, bibliotek i ogrodów zoologicznych, żadnych wyjątków od zakazu korzystania z nich nie będzie.

Elastyczne podejście

Jednak władze tych kantonów, gdzie sytuacja epidemiczna jest zadowalająca, będą mogły zawieszać niektóre restrykcje, zezwalając na przykład na otwieranie restauracji i obiektów sportowych. By to nastąpiło, konieczne będą niższy od jednego współczynnik reprodukowania się koronawirusa i niższy od ogólnoszwajcarskiego wskaźnik wykrywania nowych infekcji przez kolejne siedem dni.

"Rada Federalna (rząd) chce w następnych tygodniach móc szybko wprowadzać dalsze przedsięwzięcia, gdyby sytuacja miała się nadal pogarszać. 30 grudnia dokona wstępnej oceny, a na początku stycznia opracuje bilans" - głosi rządowy komunikat.

Decyzje w sprawie funkcjonowania ośrodków narciarskich pozostają nadal w gestii władz kantonalnych, które będą mogły wydawać stosowne zezwolenia tylko w razie dotrzymania wymaganych parametrów epidemicznych oraz zapewnienia wystarczających możliwości testowania, leczenia szpitalnego i izolowania osób zakażonych koronawirusem.

