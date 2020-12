Austria: Odnotowano najwyższą od 1978 roku tygodniową liczbę zgonów

Jak poinformował austriacki urząd statystyczny Statistik Austria, od 16 do 22 listopada zmarło w Austrii 2431 osób czyli więcej niż kiedykolwiek w ciągu tygodnia od 1978 roku.

Według austriackiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (AGES), 568 z tych zgonów, co stanowi blisko jedną czwartą całości, miało związek z koronawirusem.

W tygodniu od 20 do 26 lutego 1978 roku zmarło w Austrii 2516 osób. W nowszych czasach kulminacja wystąpiła w tygodniu od 9 do 15 stycznia 2017 roku, kiedy to w związku z nasiloną epidemią grypy zarejestrowano 2340 zgonów.

6,5 proc. więcej niż wynosi średnia

Łącznie w ciągu pierwszych 47 tygodni bieżącego roku odnotowano 77 662 zgony czyli o 6,5 proc. więcej niż wynosi średnia dla tego okresu z lat 2015-2019. Natomiast liczba zgonów w dniach od 16 do 22 listopada - czyli w 47. tygodniu - przewyższa średnią tygodniową dla wspomnianego pięciolecia aż o 58 proc.

Jak oświadczył w opublikowanym komunikacie dyrektor generalny Statistik Austria Tobias Thomas, wzrost liczby zgonów w pierwszych 47 tygodniach br. dotyczył w większym stopniu mężczyzn (9,4 proc. ponad średnią pięcioletnią) niż kobiet (przewyższenie średniej o 3,9 proc.). Jednak dopiero od 19 października sytuacja zaczęła wyglądać "szczególnie niepokojąco" ze względu na szybko zwiększającą się tygodniową liczbę zgonów.

