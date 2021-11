Nowe, bardziej rygorystyczne bezterminowe zasady związane z COVID-19, obowiązują w Austrii od poniedziałku. Z rozporządzenia, które wchodzi w życie, wynika, że niezaszczepieni będą "praktycznie wykluczeni z miejsc publicznych" - poinformował w niedzielę portal Vienna Online.

Austria dla zaszczepionych

Austriackie ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę wieczorem, że od poniedziałku w kraju obowiązywać będzie nowa, zaostrzona reguła 2G (Geimpfte - zaszczepieni, Genesene - ozdrowieńcy) oznaczająca ograniczenia dostępu do różnych miejsc publicznych dla osób, które nie są zaszczepione lub przeszły COVID-19 więcej niż sześć miesięcy temu. Szczepienia będą uznawane za ważne, jeżeli od przyjęcia drugiej dawki nie minęło więcej niż 9 miesięcy. Oznacza to, że reguła 3G obejmująca także osoby z ważnym testem w kierunku wirusa SARS-CoV-2 (Getestete - przetestowani) przestanie być stosowana.



Austriackie władze wprowadziły dla osób, które nie mają szczepienia i przeszły COVID-19 wcześniej niż pół roku temu okres przejściowy, który potrwa miesiąc, do 6 grudnia. W tym czasie będzie można dokonać brakujących szczepień. W okresie przejściowym będą jeszcze uznawane testy PCR.



"Panika sznyclowa" w Austrii. Tłumy chętnych do szczepienia



Specjalna zasada dotyczy także osób, które zostały zaszczepione jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson - muszą one ponowić szczepienie do 2 stycznia, w przeciwnym razie nie będą uznawane za zaszczepione.

Reklama

Zasada 2G dotyczy wszystkich osób powyżej 15 roku życia. Wyjątkiem są ci, u których szczepienie nie jest możliwe z powodów zdrowotnych, a także dzieci do 12 roku życia. W przypadku młodzieży do 15 roku życia wciąz uwzględniany jest certyfikat, wystawiany na podstawie testów przeprowadzanych w szkołach.



Zakaz wstępu bez certyfikatu

Zasada 2G będzie obowiązywać we wszystkich miejscach publicznych - "do kina, teatru, na koncerty, do fryzjera, do podologa, do studia fitness lub na imprezy sportowe będzie można pójść tylko po zaszczepieniu lub wyzdrowieniu" - wylicza portal Vienna Online. Reguła 2G dotyczyć będzie też wizyt w szpitalach i placówek opiekuńczych, a także w branży hotelarskiej. Wyjątkiem będą wizyty w miejscach opieki paliatywnej i hospicjach oraz na położnictwie, gdzie można nosić maskę FFP2.



Austria: Widmo lockdownu dla niezaszczepionych



Ważność testu PCR określono na 72 godziny, testu antygenowego - 24 godziny. Maski będzie można nosić w sklepach, a także w muzeach i bibliotekach. Konieczne jest używanie maski FFP2, podobnie jak obowiązuje to od dłuższego czasu w Wiedniu. Nie ma wymogu noszenia maski "w środowiskach 2G" takich jak zajazdy czy hotele.



Nie określono, jak długo będą obowiązywać nowe przepisy. Jednak każda placówka taka jak szpital, teatr czy restauracja będzie miała możliwość określenia bardziej rygorystycznych przepisów na swoim terenie - np. wprowadzenie obowiązku noszenia masek lub okazania dodatkowego testu.