Nowe zasady dla szkół obowiązują od wtorku do soboty 27 listopada. Do tej pory uczniowie młodszych klas zwolnieni byli z obowiązku posiadania masek, ale będą oni mogli nosić najprostsze maseczki medyczne.

Wywiadówki online

W ciągu najbliższych dwóch tygodni w szkołach oprócz planowych lekcji nie będą się mogły odbywać żadne inne wydarzenia (wycieczki, zebrania, dodatkowe zajęcia) - poinformowało ministerstwo edukacji.



Wywiadówki i spotkania rodziców z nauczycielami będą organizowane wyłącznie zdalnie lub przekładane na późniejszy termin. Testy na Covid-19 dla uczniów, wykonywane trzy razy w tygodniu, pozostaną obowiązkowe i dotyczyć będą także dzieci zaszczepionych.



Nauczyciele się ciszą

Zaostrzone środki bezpieczeństwa zostały przyjęte przez związek nauczycieli z zadowoleniem - podkreśla "Kurier".



Związek nauczycieli zaznaczył, że szkołom "potrzebne jest też zewnętrzne wsparcie" i zaapelował do uczniów i ich rodzin o skorzystanie z ofert szczepień, a także do nauczycieli, by przyjęli przypominające dawki szczepień. "Mamy nadzieję, że wszystkie te środki szybko przyniosą skutek. Jeśli jednak sytuacja nie zacznie się uspokajać, konieczne będzie wprowadzenie dalszych restrykcji" - dodał związek.



Rośnie liczba zakażeń

Tymczasem w całej Austrii w ciągu ostatniej doby stwierdzono 10 363 nowych infekcji oraz 61 kolejnych zgonów z powodu koronawirusa. Wyższa dobowa liczba zgonów odnotowana była do tej pory tylko raz - 2 lutego, gdy zmarło 69 osób.



W ciągu ostatniej doby do szpitali przyjęto 113 kolejnych pacjentów z Covid-19. Obecnie na oddziałach covidowych przebywa już 2568 pacjentów, a na oddziałach intensywnej terapii - 458 ciężko chorych.



Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem wzrosła we wtorek do 119 171, a zachorowalność tygodniowa kształtuje się na poziomie 919 przypadków na 100 tys. osób.



W ciągu całego poprzedniego tygodnia 82 127 osób uzyskało pozytywny wynik testu na Covid-19, 253 osoby zmarły na Covid-19.



