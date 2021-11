Jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się koronawirusa w poszczególnych grupach wiekowych, to zdecydowanie najszybciej wzrasta liczba zakażeń wśród dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Potwierdzają to dane Agencji ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (AGES). W rezultacie tygodniowa zapadalność - czyli liczba nowych infekcji na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich siedmiu dni - wzrosła w tej grupie wiekowej w ostatnim tygodniu do 2425,6.

"Jest to o tyle istotne, że ogólnokrajowy lockdown, który wszedł w życie w poniedziałek, nie dotyczy szkół. Pozostają one w zasadzie otwarte" - podkreśla portal Kurier.

Spośród wszystkich zakażeń oficjalnie potwierdzonych w Austrii w ubiegłym tygodniu, aż 18,9 proc. wykryto u osób w wieku od 6 do 14 lat. Na kolejnych miejscach uplasowały się osoby w wieku 35-44 lat oraz osoby w wieku 45-54 lat.

Biorąc pod uwagę wskaźnik tygodniowej zapadalności, to za dziećmi w wieku 6-14 lat kolejną grupę stanowią osoby w wieku 35-44 lat (1382,6). Najlepsza sytuacja, z zachorowalnością poniżej 500, panuje wśród osób w wieku powyżej 85 lat (zapadalność 434,2), 75-84 lat (465,5) i u dzieci poniżej 6 lat (482,5).

90 proc. seniorów zaszczepionych

W tym kontekście interesujące są wskaźniki szczepień w poszczególnych grupach wiekowych. Dotychczas przeciw COVID-19 zaszczepionych zostało 36,17 proc. dzieci w wieku 12-14 lat, a wśród dzieci poniżej 12. roku życia - zaledwie 0,32 proc. W grupie wiekowej 15-24 lat odsetek szczepień wynosi 64,01 proc., w grupie 25-34 lat - 64,79 proc., a w wieku 35-44 - 69,73 proc. Jeśli chodzi o seniorów w wieku 75 lat i starszych, to ponad 90 proc. jest obecnie w pełni zaszczepionych.

W Wiedniu pilotażowa akcja szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat rozpoczęła się już 15 listopada - na razie szczepionych jest ok. 200 dzieci dziennie w specjalnie przygotowanym punkcie szczepień. Dzieci otrzymują odpowiednio zmniejszoną ilość szczepionki Biontech/Pfizer. O dokładnej dawce decyduje lekarz na miejscu, podczas badania kwalifikacyjnego, a wielkość dawki jest uzależniona m.in. od kondycji fizycznej i wagi dziecka. Władze Wiednia zdecydowały się na ten krok po apelach rodziców, nie czekając na decyzję EMA, zapowiedzianą na końcówkę listopada.

"W Dolnej Austrii rodzice mogą już wstępnie zarejestrować dzieci poniżej 12. roku życia w celu uzyskania zgody na szczepienie. Także w Górnej Austrii rozpoczęły się przygotowania do rozpoczęcia szczepień u dzieci, a rodzice mogą rezerwować terminy dla swoich pociech" - podkreśla w czwartek Kurier.