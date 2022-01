Australia. W jednym stanie więcej przypadków Covid niż w całym zeszłym roku

W Australii doszło do najwyższego wzrostu dobowych zachorowań w porównaniu z poprzednim szczytem zachorowań w kraju.

W niedzielę do godziny 20:00 w Nowej Południowej Walii (NSW) wykryto 20 tys. 794 nowe przypadki zarażeń COVID-19. Większość ze 140 tys. aktywnych zachorowań w tym stanie to przypadki Omikrona. Po raz pierwszy ten wariant wykryto w Australii 2 grudnia 2020 roku.



W obu stanach najwięcej aktywnych przypadków dotyczy grupy wiekowej 20-29. Władze Wiktorii i Nowej Południowej Walii przekazały mieszkańcom, że najważniejszym wyznacznikiem tej fali epidemii są hospitalizacje, a nie nowe przypadki zakażenia. W NSW i Wiktorii hospitalizowanych jest odpowiednio 1204 i 491 osób zakażonych COVID-19, a odpowiednio 95 i 56 znajduje się na oddziałach intensywnej terapii.



Przedłużone obostrzenia w Australii Zachodniej

Dwa nowe lokalnie przeniesione przypadki zarażenia COVID-19 spowodowały, że Australia Zachodnia postanowiła przedłużyć obowiązek noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach do piątku. To obostrzenie w pierwotnych zamierzeniach miało być w mocy do wtorku. Obowiązkowe będzie także okazanie dowodu szczepienia w "miejscach wysokiego ryzyka", takich jak kluby nocne, puby, imprezy z udziałem ponad 500 osób. W stanie jest tam obecnie 45 aktywnych przypadków zarażenia COVID-19.

Minister zdrowia NSW Brad Hazzard poinformował, że wiele osób ujętych w covidowych statystykach szpitalnych otrzymało pozytywny wynik testu na obecność Covid-19 po przyjęciu do szpitala z powodu urazów kości, bólów porodowych czy problemów psychicznych, a nie z powodu ciężkich objawów zakażenia.



Australijski premier Scott Morrison przekazał w poniedziałek, że będzie nawoływał do utworzenia jednoznacznej definicji hospitalizacji związanych z COVID-19.



- Potrzebujemy ustandaryzowanej definicji hospitalizacji związanych z COVID-19, ponieważ to kluczowy aspekt epidemii, jaki powinniśmy mieć teraz na uwadze - przekazał premier.