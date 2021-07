We wtorkowym komunikacie australijska policja poinformowała, że w 39-latek przyleciał do Perth w poniedziałek. Jego sytuacja nie upoważniała go jednak do wpisania na listę osób, które mogą bez problemu przebywać na terenie stanu.

Mężczyzna został skierowany na jednodniową kwarantannę do hotelu w dzielnicy Rivervale. Dano mu 48 godzin na opuszczenie stanu. 39-latek miał jednak inne plany.



"Ok. godz 0:45 mężczyzna otworzył okno i za pomącą związanych ze sobą prześcieradeł zsunął się z 4. piętra. Następnie uciekł z miejsca zdarzenia" - przekazała policja w komunikacie.



Szukano go osiem godzin

"Zbiega" odnaleziono 8 godzin później, ok. 8 kilometrów od hotelu na Beufort Street.



39-latek został zatrzymany, usłyszał zarzuty nie stosowania się do poleceń policji i podawania fałszywych informacji. Jego sprawą zajmie się sąd.



Policja dodała, że mężczyzna nie był zakażony koronawirusem - test, którego wyniki otrzymano po zatrzymaniu dał wynik negatywny.

Polityka "zera przypadków"

Zeszłej doby na terenie całego kraju wykryto zakażenie u 119 osób. Zmarła jedna osoba.



Liczby zakażeń w Australii są relatywnie niskie w porównaniu z innymi krajami, ale kraj od początku pandemii prowadzi politykę "zera przypadków" i dąży do całkowitego wyeliminowania COVID-19 na swoim terenie - informuje agencja AFP. Dodaje, że w tych wysiłkach może jednak przeszkodzić wolno prowadzona kampania szczepień przeciwko chorobie. Dotychczas w Australii w pełni zaszczepiono 11 proc. populacji kraju.