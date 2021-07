Australia: Chciała złamać zasady kawarantanny. Zostanie deportowana

Brytyjska celebrytka, znana z podburzających antyimigranckich komentarzy, które spotkały się min. z krytyką ze strony komitetu ONZ ds. praw człowieka, kwestionująca pandemię i krytykująca antycovidowe działania brytyjskiego rządu, za co została zmuszona do opuszczenia kilku brytjskich mediów, przyleciała do Sydney aby wystąpić w programie telewizyjnym "Big Brother VIP".

Odebrała posiłek nago

Już jej przylot do Australii wywołał oburzenie po tym, jak w ubiegłym tygodniu rząd zmniejszył o połowę liczbę obywateli Australii, którym wolno było wracać do domu co tydzień do 3 000, aby spróbować zmniejszyć ryzyko wycieku COVID-19 z hotelowej kwarantanny.

Ponad 34 000 Australijczyków, którzy chcą wrócić do domu, pozostaje za granicą. Dwa największe miasta Australii, Sydney i Melbourne, są zablokowane, aby powstrzymać epidemię koronawirusa spowodowaną bardziej zaraźliwym wariantem Delta.

Wszyscy przybywający do Australii muszą odbyć dwutygodniową kwarantannę w hotelu, gdzie min. muszą założyć maskę przed odebraniem posiłków, a następnie odczekać 30 sekund i po odejściu hotelowego personelu odebrać jedzenie. Katie Hopkins publicznie kwestionowała te reguły, na Instagramie umieściła film nagrany w pokoju hotelowym, z zapowiedzią, że posiłek przyjmie nago, bez maseczki, przy otwartych drzwiach.

"Wywieziemy ją z kraju"

Minister spraw wewnętrznych Karen Andrews powiedziała, że Hopkins, mimo, że usunęła film z sieci, zostanie deportowana. - To przerażające, że ta osoba tak się zachowywała - powiedziała Andrews Australian Broadcasting Corp. - Wywieziemy ją z kraju, jak tylko uda nam się to zorganizować - dodała Andrews - To był policzek dla wszystkich Australijczyków, którzy są obecnie w izolacji i jest to po prostu niedopuszczalne zachowanie.

Seven Network i Endemol Shine Australia, producenci programu "Big Brother VIP", w którym miała wystąpić Hopkins, poinformowali w niedzielę, że jej kontrakt został anulowany."Seven i Endemol Shine zdecydowanie potępiają jej nieodpowiedzialne i lekkomyślne komentarze podczas hotelowej kwarantanny" - podały firmy we wspólnym oświadczeniu.