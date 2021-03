Bardzo bym wszystkich uspokajał: Na tę chwile nie ma związku przyczynowo-skutkowego - powiedział członek zarządu EMA oraz szef URPL Grzegorz Cessak, pytany o możliwe powiązanie podania szczepionki firmy AstraZeneca oraz wystąpieniem stanów zakrzepowo-zatorowych.

Reklama

Zdjęcie Szczepionka AstraZeneca /AFP

Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała, że nie ma wskazań co do tego, że za stany zakrzepowo-zatorowe, które zgłoszone zostały po zaszczepieniu przeciw COVID-19 preparatem AstraZeneca, odpowiedzialna jest ta szczepionka. Dotychczas stwierdzono 30 "incydentów zakrzepowych" na 5 mln osób zaszczepionych substancją od brytyjsko-szwedzkiego koncernu - zaznaczyła Agencja. Dodała, że "korzyści wynikające ze szczepionki nadal przewyższają ryzyko, a szczepionkę można nadal podawać".

Reklama

Dr hab. Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz członek zarządu Europejskiej Agencji Leków, pytany w piątek w TVN24 o możliwość powiązania wystąpienia incydentów zakrzepowo-zatorowych z przyjęciem szczepionki AstryZeneki, czy osoby, które otrzymały tę szczepionkę mogą być spokojne, odparł: - Analizy trwają. Ja bym wszystkich bardzo uspokajał - nie ma związku przyczynowo-skutkowego na tę chwilę przy podawaniu tej szczepionki.

"W Polsce podjęto działania bezwzględnie szybko"

- Jeżeli by wystąpiła jakakolwiek wątpliwość co do bezpieczeństwa leków, Europejska Agencja Leków podejmie natychmiast działania - zapewnił Cessak.

- Jest rzeczywiście mało tych przypadków. W Polsce podjęto działania bezwzględnie szybko po otrzymaniu informacji z EMA, analizując ten przypadek, który wystąpił w Polsce - zaznaczył Cessak. Dodał, że seria szczepionek, po podaniu których wystąpiły niepożądane efekty, podawana jest w UE od lutego, a liczba niepożądanych odczynów nie wzrosła od tego czasu w istotny sposób.

- Podnoszona jest kwestia, że podanie szczepionki nie ma związku z tymi incydentami, a wynikają one z kwestii osobniczych, czyli stanu zdrowia pacjenta, a także chorób współistniejących - zaznaczył przedstawiciel EMA.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Program "Raport": Głęboki oddech. Kopalnia Soli w Wieliczce organizuje turnusy Polsat News