Anglicy i Walijczycy topią covidowe smutki w alkoholu. Rekordowa liczba zgonów

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 roku w Anglii i Walii zanotowano rekordową liczbę zgonów z powodu alkoholu. Najwięcej przypada ich na czas pierwszego lockdownu i tuż po nim.

Od stycznia do września 2020 roku w Anglii i Walii zarejestrowano 5460 zgonów z powodu alkoholu. To o 16 proc. więcej niż w analogicznych miesiącach 2019 roku - informuje portal BBC. To największy wzrost od 2001 roku i największa liczba zgonów na 100 tys. mieszkańców od czasów, kiedy zbierane są takie dane.

Statystyki pokazują, że największa liczba zgonów z powodu alkoholu przypada na pierwszy lockdown i czas po jego zakończeniu.

Podobnie jak w ubiegłych latach mężczyźni z powodu alkoholu umierają dwa razy częściej, niż kobiety.