Test na obecność koronawirusa u kanclerz Niemiec Angeli Merkel dał wynik negatywny - podała rzeczniczka rządu. Merkel poddała się badaniu w związku z wykryciem wirusa u prezydenta Francji Emmanuela Macrona, z którym miała kontakt podczas Rady Europejskiej.

Zdjęcie Angela Merkel /Kay Nietfeld /AFP

Rzeczniczka niemieckiego rządu podkreśliła, że podczas unijnego szczytu 10-11 grudnia Merkel zachowywała wszelkie zasady sanitarne i nosiła maseczkę.

- Kanclerz śle francuskiemu prezydentowi najlepsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia - dodała.

Wcześniej w związku z wykryciem infekcji u prezydenta Francji samoizolacji i testom poddali się szef Rady Europejskiej Charles Michel oraz premier Hiszpanii Pedro Sanchez, którzy spotkali się z Macronem w poniedziałek podczas obchodów 60. rocznicy podpisania Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w Paryżu. Decyzję o udaniu się na kwarantannę podjął też premier Portugalii Antonio Costa, który spotkał się z Macronem w środę.

Izolacji nie podda się natomiast przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen; rozmawiała ona z francuskim prezydentem w tym tygodniu, ale - jak przekazał rzecznik KE, powołując się na informacje uzyskane od władz francuskich - spotkanie to nie spełniało kryteriów "bliskiego kontaktu".

