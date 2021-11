Kanclerz Angela Merkel stwierdziła, że wielu obywateli wydaje się nie rozumieć powagi sytuacji i nawet jak więcej osób się zaszczepi, to samo w sobie nie wystarczy. Merkel wezwała 16 niemieckich landów, które w dużej mierze ustalają własną politykę w zakresie ograniczania pandemii, do zaostrzenia ograniczeń już w tym tygodniu.

- Mamy obecnie wysoce dramatyczną sytuację. Jest to najgorsze co do tej pory doświadczyliśmy - powiedziała Angela Merkel przedstawicielom jej partii CDU.



Saksonia jest po Bawarii kolejnym krajem związkowym, który zadecydował o wprowadzeniu nowych, ostrzejszych środków walki z COVID-19, m.in. o zamknięciu obiektów rekreacyjnych i kulturalnych. Wiele miejsc będzie niedostępnych dla niezaszczepionych, a w powiatach o najwyższym wskaźniku zakażeń będzie obowiązywać godzina policyjna.



Godzina policyjna w Saksonii

Nowe przepisy wchodzą w życie od poniedziałku, będą obowiązywać do 12 grudnia. - Wolność bez odpowiedzialności nazywa się egoizmem, (...) tu chodzi o solidarność. Nowe środki są absolutnie konieczne - oświadczył premier Saksonii Michael Kretschmer.



W powiatach o największej liczbie infekcji koronawirusem (powyżej 1 tys. na 100 tys. mieszkańców) wprowadzona będzie godzina policyjna. Obecnie są cztery takie powiaty: Miśnia, Budziszyn, Lipsk i Szwajcaria Saksońska.