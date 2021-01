Andaluzja zaostrza restrykcje

Mieszkańcy wielu gmin Andaluzji nie mogą przekraczać granic swoich miast i miejscowości. Nowe, obowiązujące restrykcje przedłużają też godzinę policyjną i ograniczają spotkania. Jak zapewnia Interię mieszkająca tam Polka, Karolina Jurkiewicz, wszyscy wzięli sobie bardzo do serca ograniczenia. - Jesteśmy dumni jak dobrze sobie radzą - mówi.

Hiszpańska ulica w czasie pandemii koronawirusa

Przez pierwsze miesiące pandemii Andaluzja stawiana była w Hiszpanii za przykład. Nawet w najtrudniejszych tygodniach w tamtejszych szpitalach nie panował tłok a dzienna liczba zachorowań nie przekraczała 10 tysięcy. Latem spadła do niespełna 300 zachorowań dziennie. Sytuacja pogorszyła się w grudniu, kiedy to niebezpiecznie szybko zaczęło przybywać nowych przypadków - od 10,5 tysiąca przed Świętami Bożego Narodzenia do 25,5 tysiąca po ich zakończeniu.

Dlatego autonomiczny rząd Andaluzji zdecydował zaostrzyć restrykcje. Najbardziej tam, gdzie liczba zachorowań na COVID-19 w ciągu ostatnich dwóch tygodni przekroczyła 500 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Na prawie 800 gmin ostry rygor wprowadzono w 219. Jednym z takich miejsc jest Alhaurin el Grande - ponad 24 tysięczne miasto położone nieopodal Malagi.

Zakazane wyjazdy poza swoją miejscowość

Zgodnie z obostrzeniami, mieszkańcy Alhaurin, podobnie jak pozostałych gmin o podobnym odsetku zachorowań, nie mogą opuszczać granic miasta.

- Żeby móc dotrzeć do mojego biura w Maladze, jakieś 30 km od Alhaurin, dostałam pismo z pracy i mogłam jeździć - opowiada Karolina Jurkiewicz, mieszkająca w Alhaurin Polka. Po kilku dniach od ponownego otwarcia biura, firma przeszła na pracę zdalną, bo w Maladze też zaczęło przybywać chorych.

- Należę do tej grupy, która ma szczęście. Dostaliśmy firmowe laptopy i mamy pracę - podkreśla Polka.

Karolina Jurkiewicz przyznaje, że nowe restrykcje nie są bardzo odczuwalne.

- W mieście są restauracje, kluby, kafejki i sklepy, chociaż teraz czynne są tylko te pierwszej potrzeby. Gorzej jest w małych miejscowościach, gdzie jest tylko jeden sklep i nic więcej i tylko w nim można robić zakupy. Nie można podjechać nawet do sąsiedniego miasteczka, do restauracji - opowiada Polka.

"Jesteśmy dumni"

Na ulicach obowiązkowe są maseczki, w spotkaniach mogą uczestniczyć najwyżej cztery osoby, a sklepy i restauracje muszą być zamknięte o 18.00. Od 22.00 do 6.00 obowiązuje godzina policyjna.

- Ludzie biorą sobie restrykcje do serca. Jesteśmy dumni jak sobie dobrze radzą, jak nauczyli się z pierwszego lockdownu, co można, a czego nie - zapewnia Polka.

Mieszka w Andaluzji od lipca. Przyznaje, że na decyzję o wyprowadzce z Wielkiej Brytanii nie wpłynął brexit. - Zawsze chciałam mieszkać w Hiszpanii, głównie przez pogodę. Po 14 latach na Wyspach, od paru lat zaczęłam zauważać, ze Wielka Brytania nie jest taka fantastyczna, jak mi się wydawało - przyznaje Jurkiewicz.

Otoczony ogrodem dom, w którym mieszka, stoi na obrzeżu Alhaurin. - Dzisiaj było 17 stopni, za kilka dni zapowiadają 21 stopnie Celsjusza - informuje.

Możliwe dalsze restrykcje

Władze Andaluzji nie wykluczają wprowadzenia kolejnych restrykcji. W 49 gminach odsetek chorych przekroczył 1000 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców.

Kierujący regionem zwrócili się do centralnego rządu o prawo do wprowadzenia tam lockdownu i zakazu wychodzenia z domów.

