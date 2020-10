Ameryka zagrożona wybuchem epidemii wirusa polio

Specjaliści do spraw zdrowia obawiają się wybuchu w obu Amerykach (Północnej i Południowej) epidemii wirusa polio, który wywołuje chorobę Heinego-Medina. To efekt problemów ze szczepieniami przeciwko polio w czasie pandemii COVID-19: są one teraz opóźnione i szwankuje system nadzoru.

Według ekspertów z Pan American Health Organisation (PAHO) kraje w obu Amerykach muszą utrzymywać szczepienia przeciwko polio i prowadzić nadzór nad nimi, aby zapobiec wybuchowi kolejnej epidemii, tym razem - wirusa polio.



- Już raz pokonaliśmy polio, jeśli teraz pozwolimy, aby wskaźniki wyszczepialności spadły i stały się zbyt niskie, ponownie będziemy narażeni na ryzyko wystąpienia polio w naszych społecznościach - powiedziała dyrektor PAHO Carissa Etienne. - Dlatego ważniejsze niż kiedykolwiek jest podejmowanie działań w celu ochrony i utrzymania eliminacji polio w naszym regionie - dodała Etienne.

Według PAHO pandemia COVID-19 pokazała, jak ważne są szczepienia i nadzór nad nimi, aby wychwycić i reagować na choroby, którym zapobiegają szczepionki.

- Teraz, podczas pandemii, musimy bardzo ciężko pracować, aby nie stracić tego, co zyskaliśmy - powiedział Cuauhtemoc Ruiz Matus, szef programu szczepień PAHO.

Ruiz dodał, że zaangażowanie polityczne ze strony rządów, współpraca między agencjami międzynarodowymi oraz praca medyków przyczyniły się do sukcesu walki regionu z wirusem polio.

- Bez tych wszystkich rzeczy nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj - powiedział Ruiz.

Według PAHO zasięg szczepień przeciwko polio w obu Amerykach w latach 2016-2019 wahał się między 85-88 proc.

W 2020 r. może być niższy "z powodu zakłóceń w podstawowej opiece zdrowotnej spowodowanych pandemią COVID-19".

Kiedyś polio był powszechnym wirusem, który u niektórych małych dzieci powodował osłabienie mięśni lub paraliż. Nie ma na tę chorobę lekarstwa, ale szczepienie może zapobiec infekcji.

