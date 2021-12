Ministerstwo zdrowia RPA podało w czwartek najnowsze dane o rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Minister Joe Phaahla przedstawił w czasie wirtualnego spotkania z dziennikarzami nowe plany dotyczące sposobów walki z epidemią.

Phaahla przekazał informację, że wariant Omikron został wykryty w siedmiu z dziewięciu prowincji kraju. Od czasu jego pierwszego wykrycia w RPA, liczba przypadków stale rośnie.



Nie planują poważnych ograniczeń

Według danych Państwowego Instytutu Chorób Zakaźnych w czwartek w RPA doszło do 11 535 nowych zakażeń COVID-19. Minister zdrowia podkreślił, że te dane są widocznym ostrzeżeniem. Oznacza to, że w ciągu siedmiu dni doszło do wzrostu zakażeń o dziewięć tysięcy.



- Nadal możemy sobie z tym poradzić w taki sposób, aby rząd nie musiał wprowadzać poważnych ograniczeń w ciągu najbliższych kilku dni, jeśli wszyscy po prostu wykonamy nasze podstawowe obowiązki dotyczące zachowania środków bezpieczeństwa, ale także jeśli więcej tych, którzy się do tego kwalifikują, uda się do najbliższych punktów szczepień - stwierdził Phaahla.



Reklama

Botswana: Zakażeni przelecieli m.in. z Europy

Z kolei prezydent Botswany Mokgweetsi Masisi przypomniał, że pojawienie się Omikrona zostało najpierw ogłoszone przez RPA 25 listopada, a dzień później to samo zrobiła Botswana. Podkreślił, że nowy wariant koronawirusa został najpierw odkryty u dyplomatów, którzy do Botswany przybyli z różnych części świata, w tym czterech z Europy.

- Dyplomaci przybyli z wielu krajów... i przejechali wiele krajów, aby dostać się do Botswany - powiedział prezydent tego kraju - Niektórzy byli w Europie, a inni gdzie indziej. Wprowadzanie zakazów podróży z mojego kraju jest niepotrzebne, a nawet nieodpowiedzialne - dodał.

Rzecznik prezydenta Batlhalefi Leagajang dodał, że Masisi nie ujawnił krajów, w których przebywali zakażeni Omikronem dyplomaci, ani krajów ich pochodzenia, ponieważ "wirus nigdy nie powinien być geopolityczny".

Według danych rządowych Botswany Omikron został wykryty u dyplomatów, którzy przyjechali do tego kraju 7 listopada. W sumie do tej pory w Botswanie wykryto 20 przypadków nowego wariantu koronawirusa

Nowy wariant koronawirusa Omikron został wykryty już w ponad dwudziestu krajach świata.