Po kilku tygodniach silnego wzrostu liczba nowych infekcji koronawirusem spada. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (RIVM) poinformował w sobotę, że w ciągu ostatnich 24 godzin zgłoszono do RIVM 5323 nowe infekcje, o 1102 mniej niż wczoraj.

Spada także tygodniowa średnia zakażeń. W ciągu ostatnich siedmiu dni rejestrowano średnio 7255 pozytywnych testów. To o 27 procent mniej niż siedem dni wcześniej.

Z danych RIVM wynika, że w pełni zaszczepionych jest ponad 7 mln Holendrów. Proces szczepień jednak zwalnia, dlatego też publiczne przychodnie GGD oferują szczepienia w mobilnych punktach, w których jednak nie ma zbyt dużej frekwencji.

Cytowany przez dziennik "Trouw" pracownik przychodni GGD w Rotterdamie wyjaśnia, że wynika to częściowo z sezonu urlopowego, a czasem również ze złej lokalizacji autobusu. "Jednak mobilne punkty mają sens, pomagają w dotarciu do ludzi, którzy mają problemy z czytaniem i pisaniem, przez co nie mogą się zarejestrować przez internet" - twiedzi Els Veltkamp z GGD Rotterdam.

Wprawdzie proces szczepień zwolnił, to jednak akceptacja dla nich jest w Niderlandach bardzo wysoka. Jeszcze niedawno Holenderski Urząd Statyczny (CBS) informował, że 87 proc. Holendrów opowiada się za zaszczepieniem przeciwko koronawirusowi. Teraz RIVM poinformował, że 95 proc. mieszkańców Niderlandów deklaruje chęć zaszczepienia.