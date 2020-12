48-godzinny zakaz wjazdu z Wielkiej Brytanii do Francji

Od północy z niedzieli na poniedziałek władze Francji wprowadzają zakaz wjazdu dla osób przybywających z Wielkiej Brytanii - poinformował premier Jean Castex. Decyzja związana jest z szerzącym się w Wielkiej Brytanii nowym wariantem koronawirusa. Zakaz potrwa 48 godzin.

Dozwolony będzie transport towarów, a także przemieszczanie się ludzi z Francji do Wielkiej Brytanii - podano po niedzielnym nadzwyczajnym posiedzeniu rządowej rady obrony.



Castex napisał na Twitterze, że dwa dni, przez które obowiązywać będzie zakaz, pozwolą na konsultacje z europejskim partnerami w celu wypracowania wspólnych, skoordynowanych działań. Dodał, że przez ten czas zostaną także opracowane odpowiednie rozwiązania dla obywateli francuskich przebywających w Wielkiej Brytanii.

Zakaz przyjazdu z Wielkiej Brytanii ma obejmować wszystkie środki transportu, w tym promy, samoloty, pociągi i samochody - poinformował premier.

Francja jest kolejnym krajem Unii Europejskiej po Holandii, Belgii, Włoszech, Austrii i Niemczech, które wprowadziły lub zapowiedziały wprowadzanie ograniczeń w ruchu pasażerskim z Wielką Brytanią.

Pilna narada w UE

Niemiecka prezydencja w Radzie UE zwołała na poniedziałek pilne spotkanie w sprawie nowej odmiany koronawirusa.

O wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2 poinformował 14 grudnia brytyjski minister zdrowia Matt Hancock. Przekazał wówczas, że odnotowano ponad 6 tys. zakażeń nową odmianą, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii. Hancock dodał, że nowy wariant rozprzestrzenia się szybciej niż znana dotychczas odmiana, ale nie wydaje się, by powodował poważniejszy przebieg choroby i nie miał zareagować na opracowane już szczepionki przeciwko Covid-19.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), oprócz zakażeń w Wielkiej Brytanii, dziewięć infekcji nowym wariantem koronawirusa potwierdzono w Danii, a pojedyncze przypadki również w Holandii i Australii.

W niedzielę o wykryciu zakażenia nową odmianą wirusa SARS-CoV-2 u mężczyzny, który niedawno przybył z Wielkiej Brytanii do Rzymu, poinformowało włoskie ministerstwo zdrowia.



