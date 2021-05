Ministerstwo zdrowia Słowacji podało, że szczepienia pierwszą dawką preparatem firmy AstraZeneca zostają wstrzymane. Decyzja ma związek z informacją Państwowego Instytutu Kontroli Leków (SUKL) o zgonie 47-letniej kobiety po podaniu szczepionki AstraZeneca.

Szczepionka będzie nadal podawana na Słowacji osobom, które czekają na drugą dawkę preparatu.

- Ministerstwo Zdrowia rozważa kilka możliwych rozwiązań, jak będziemy podchodzić do tej sprawy na Słowacji. Wykonujemy wszystkie potrzebne ekspertyzy i przekażemy informacje jeszcze w tym tygodniu - powiedziała dziennikarzom rzeczniczka resortu zdrowia Zuzana Eliaszova.

Zaburzenia genetyczne

Sekcja zwłok kobiety wykazała, że przyczyna śmierci była związana z zakrzepem krwi, co mogło być jednym z możliwych, ale bardzo rzadkich efektów ubocznych po podaniu szczepionki firmy AstraZeneca.

U kobiety stwierdzono także genetyczne zaburzenia związane z krwawieniem. SUKL uznał jednak, że istnieje prawdopodobny związek między szczepieniem kobiety i zakrzepem krwi.

Mała popularność

Szczepionkę firmy AstraZeneca podawano na Słowacji osobom w wieku od 18. do 44. roku życia. Wcześniej podawano ją osobom do 59 roku życia.

Według ostatnich badań opinii publicznej większość Słowaków ufa szczepionce Pfizer/BioNTech. Preparat firmy AstraZeneca jest jednym z najmniej popularnych w kraju.

