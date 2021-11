- Różnimy się od PO tym, że jak oni mieli kryzys, to inflacja nie było dużo niższa, a nie było działań osłonowych, ani takich narzędzi, aby z tą inflacją walczyć. To, co my będziemy robić, to pokazywać działania o charakterze ekonomicznym i antyinflacyjnym - powiedział prof. Maliszewski, zapowiadając tzw. tarczę antyinflacyjną. - Jej szczegóły przedstawi premier Mateusz Morawiecki w przyszłym tygodniu - dodał.

"Działania osłonowe dla blisko połowy Polaków"

Szef Rządowego Centrum Analiz przekazał, że będą to "działania osłonowe". - Tutaj znowu będą krytycy ze strony PO i PSL, że pomagamy pewnym grupom. Pamiętajmy, że oprócz mechanizmu ekonomicznego inflacji, jest także jej mechanizm psychologiczny - stwierdził.



- Ludzie się obawiają, że te rosnące ceny spowodują, że płace, które i tak rosną, nie będą wystarczające. W związku z tym my będziemy dawać taki mechanizm osłonowy - dodał.



Prof. Maliszewski przekazał, że tarcza antyinflacyjna swoimi działaniami osłonowymi "obejmie blisko połowę Polaków".

Müller: Wsparcie dla osób, których dotknęły podwyżki cen energii

O wprowadzeniu rozwiązań mających złagodzić wzrost cen energii mówiła także w środę w Polsat News minister klimatu Anna Moskwa. - Taki pakiet jest gotowy, ruszy od kolejnego roku. Całą grupę osób, które tego wsparcia potrzebują, nazywamy odbiorcami wrażliwymi. To emeryci, renciści, osoby, które funkcjonują na co dzień w systemie wsparcia finansowego niższych dochodów - powiedziała minister klimatu.

Moskwa dodała, że w tym ujęciu wsparcie może uzyskać ok. 2,6 mln osób, ale sytuacja jest cały czas analizowana i do pakietu kwalifikowane są kolejne grupy.

O pracach nad tarczą antyinflacyjną mówił także w środę rzecznik rządu Piotr Müller. - My, jako rząd mamy w rękach instrumenty, które przede wszystkim mogą łagodzić skutki inflacji dla tych osób, które są nią najbardziej dotknięte - powiedział Piotr Müller w Radiu Plus. - Faktycznie w tej chwili w rządzie pracujemy nad tarczą antyinflacyjną, czyli rozwiązaniami, które by wspomogły te grupy, które najbardziej odczują skutki inflacji - powiedział.



"Zmiany bezpośrednio odczują obywatele"

Müller nie chciał powiedzieć, jakie dokładnie rozwiązania znajdą się w tarczy, zdradził jednak, że będzie tam m.in. wsparcie dla osób, które odczują skutki podwyższonych cen energii. - W przyszłym roku będą rozwiązania, które bezpośrednio odczują obywatele, jeżeli chodzi o pomoc w walce z inflacją - zapewnił.



Zaznaczył, że "to będą programy zarówno sektorowe, jak i być może szersze". - Ale skupiamy się w tej chwili na sektorowych, bo widzimy, w których miejscach te ceny mają największe znaczenie i gdzie ich wzrost jest największy - dodał.