Prezydent Andrzej Duda w programie "Gość Wydarzeń"

Prezydent Andrzej Duda zawetował w poniedziałek nowelizację ustawy medialnej.

- Zamykam ten temat, oddaję Sejmowi do rozważenia - poinformował w poniedziałek, przyznając jednocześnie, że w parlamencie najpewniej nie znajdzie się większość, by odrzucić jego sprzeciw. Duda przypominał też, że "umów należy dotrzymywać".

Ogłaszając decyzję o zawetowaniu nowelizacji ustawy medialnej, prezydent wyjaśniał, że brał pod uwagę m.in. postanowienia polsko-amerykańskiego traktatu z 1991 r. o wzajemnych stosunkach gospodarczych, jak i element "pluralizmu medialnego". - Podzieliłem zdanie rodaków, że obecnie kolejne spory i jątrząca sprawa nie są nam potrzebne - mówił.

Jarosław Kaczyński: Nie chcemy likwidować TVN

O sprawie ustawy medialnej mówił też prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Interii. Zapytany, jaką decyzję podejmie Andrzej Duda ws. "lex TVN" odpowiedział: - To pytanie do Pałacu Prezydenckiego, jego współpracowników... Zostawię dla siebie to, co wiem w tej sprawie. Nie jest moją rolą zastanawiać się nad motywacjami i kulisami podejmowanych w Pałacu decyzji.

Jak dodał, rządzący "nie chcą likwidować telewizji TVN" i "nie liczą też na to, że TVN stanie się prorządowy".

