- Po śmierci Lecha Kaczyńskiego już żaden prezydent nie patrzył tak w przyszłość jeżeli chodzi o politykę wschodnią - powiedział Czarzasty.

Polityk Lewicy odniósł się również do kwestii poboru do armii w Polsce. - Świat idzie do przodu, to są anachroniczne rozwiązania - stwierdził.

- Wszyscy stawiają na profesjonalne rozwiązania. Na profesjonalną armię, na sprzęt - dodał.

- Nie popadajmy w stany przesadne w związku z sytuacją tu i teraz. Armia musi być profesjonalna i dobrze uzbrojona - zaznaczył.

- Teraz trzeba wprowadzać sankcje i ten problem rozwiązywać - dodał.

