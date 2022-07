Znamy pierwsze wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Zainteresowanie najlepszymi liceami i technikami w Polsce jest ogromne, w efekcie czego dużej części tegorocznych absolwentów podstawówek niestety nie udało się dostać do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.

Problem z liczbą miejsc dla uczniów w szkołach średnich to efekt reformy, w efekcie której do szkół podstawowych trafiły także sześciolatki. Wpływ na zdublowanie roczników niewątpliwie miała również likwidacja gimnazjów.

W Krakowie "na lodzie" znalazło się aż 2,6 tysiąca kandydatów, którzy będą musieli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Podobna sytuacja jest w Łodzi, gdzie na dodatkową turę czeka 367 osób.

Poniżej prezentujemy dokładne statystyki wraz z datami ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkół średnich w 2022 roku w poszczególnych województwach.

Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W Krakowie na lodzie jest 2,6 tys. uczniów

Wiadomo już, że szkoły średnie w Krakowie odrzuciły w tym roku dwukrotnie większą liczbę kandydatów niż w ubiegłorocznej rekrutacji. Okazuje się, że aż 2,6 tysięcy osób nie dostało się do żadnej z wybranych szkół.



Naturalnie, na kandydatów czekają jeszcze miejsca rezerwowe w rekrutacji uzupełniające, jednak jest ich mniej niż chętnych. Na uczniów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej ze szkół, w rekrutacji uzupełniającej czeka jedynie ponad 800 miejsc.

Do szkół ponadpodstawowych w Krakowie w roku szkolnym 2022/2023 zakwalifikowało się 9025 kandydatów, z czego 5147 do liceów, 3379 do techników i 499 do szkół branżowych.

Zdjęcie W Krakowie licea i technika są w tym roku wyjątkowo oblegane przez uczniów aplikujących do szkół ponadpodstawowych / 123RF/PICSEL

Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Łodzi i Bydgoszczy

W Łodzi do żadnej z wybranych szkół nie dostało się 367 uczniów. Rzecznik prasowy prezydent miasta podał, że w wyniku tegorocznej rekrutacji do szkół dostało się 6796 uczniów, z czego 4461 do liceów, a najmniej - 286 - do szkół branżowych. Tam sytuacja wygląda jednak nieco lepiej, niż w Krakowie, ponieważ, jak uspokaja urząd miasta, na kandydatów wciąż czeka 729 wolnych miejsc.



Znane są również wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Bydgoszczy. Co prawda, Urząd Miasta nie udostępnił szczegółowych danych, jednak wiadomo już, że osoby, których podania do szkół ponadpodstawowych nie zostały pomyślnie rozpatrzone, mogą spać spokojnie. Magistrat twierdzi bowiem, że liczba dostępnych miejsc w rekrutacji uzupełniającej jest większa od liczby chętnych.

Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Harmonogram ogłaszania list kandydatów

Oto harmonogram ogłaszania list kandydatów, którzy dostali się do szkół ponadpodstawowych podczas pierwszej rekrutacji. Od kiedy można sprawdzać, jak wyglądają listy kandydatów przyjętych do szkół średnich w 2022 roku w poszczególnych województwach?

województwo dolnośląskie - 21 lipca

województwo kujawsko-pomorskie - 19 lipca

województwo lubelskie - 22 lipca

województwo lubuskie -21 lipca

województwo łódzkie -19 lipca

województwo małopolskie - 19 lipca

województwo mazowieckie - 20 lipca

województwo opolskie - 20 lipca

województwo podkarpackie - 22 lipca

województwo podlaskie -21 lipca

województwo pomorskie - 21 lipca

województwo śląskie -20 lipca

województwo świętokrzyskie - 21 lipca

województwo warmińsko-mazurskie - 20 lipca

województwo wielkopolskie -20 lipca

województwo zachodniopomorskie - 19 lipca

Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Jak sprawdzić, czy jest się przyjętym do szkoły średniej?

Jak sprawdzić wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych? Okazuje się, że można zrobić to na trzy sposoby:

Stacjonarnie, udając się do placówki edukacyjnej, gdzie zostało złożone podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Online, wykorzystując do tego system rekrutacji np. Vulcan.

Online, wykorzystując do tego aplikację mobilną eLO! 2022

Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Co zrobić, jeśli nie udało nam się dostać do szkoły średniej?

Rekrutacja uzupełniająca nie odbiega pod względem formalnym od rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w pierwszym terminie. Uczniowie, którzy wezmą w niej udział, powinni złożyć wniosek w systemie elektronicznym albo wypełnić deklarację dostępną na stronie internetowej szkoły ponadpodstawowej, do której aplikują.

Należy również przedłożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Absolwenci podstawówek wcześniej mogą sprawdzić w systemie elektronicznym, gdzie są jeszcze wolne miejsca. Informacje te powinny być również dostępne na stronach internetowych poszczególnych szkół, kuratorium i na stronach jednostek samorządu terytorialnego.

Zdjęcie W rekrutacji uzupełniającej do szkół średnich wezmą udział uczniowie, którzy w pierwszym terminie nie dostali się do wybranych przez siebie placówek edukacyjnych / 123RF/PICSEL

Terminy rekrutacji uzupełniającej różnią się w zależności od województwa:



województwo dolnośląskie - 2-4 sierpnia

województwo śląskie - 1-3 sierpnia

województwo opolskie - 2-4 sierpnia

województwo lubelskie - 29 lipca-3 sierpnia

województwo lubuskie - 2-5 sierpnia

województwo łódzkie - 25-28 lipca

województwo mazowieckie - 1-3 sierpnia

województwo podkarpackie - 2-5 sierpnia

województwo podlaskie - 2-4 sierpnia

województwo pomorskie - 2-5 sierpnia

województwo świętokrzyskie - 2-4 sierpnia

województwo wielkopolskie - 3-5 sierpnia

województwo małopolskie - 27 lipca - 3 sierpnia, ale 27–28 lipca dla zdających egzaminy

województwo kujawsko-pomorskie - 25 lipca-1 sierpnia, ale 25-26 lipca dla zdających egzaminy

województwo warmińsko-mazurskie - 26 lipca-5 sierpnia, ale 26-29 lipca dla zdających egzaminy

województwo zachodniopomorskie - 25 lipca-1 sierpnia, ale 25-26 lipca dla zdających egzaminy

