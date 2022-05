Egzamin ósmoklasisty. Język angielski. Jakie zasady?

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego, tak jak inne, jest obowiązkowy. Podchodzą do niego wszyscy uczniowie kończący szkołę podstawową. Egzaminu nie można nie zdać. Liczba zdobytych punktów jest jednym z elementów branych pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Największa grupa ósmoklasistów (97,5 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Na drugim miejscu w egzaminie ósmoklasisty 2022 znalazł się język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpiło 2,2 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpiło łącznie 0,3 proc. ósmoklasistów.

Egzamin ósmoklasisty. Język angielski. Czego można się spodziewać?

Egzamin rozpoczął się punktualnie o 9:00 i potrwa 90 minut. Na dodatkowe 45 minut mogą liczyć uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można otrzymać 55 punktów. Zadania dzielą się na zamknięte - 34 punkty do zdobycia i otwarte - 21 punktów.



Egzamin ósmoklasisty 2022. Język angielski. Arkusz CKE i odpowiedzi

Punktualnie o godzinie 13:00 opublikujemy w Interii arkusz egzaminacyjny.



Nie tylko angielski. Odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty w Interii także z innych przedmiotów

Język angielski nie jest pierwszym przedmiotem z egzaminu ósmoklasisty 2022, do którego arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi znajdziecie w Interii. We wtorek opublikowaliśmy już arkusz egzaminacyjny i proponowane rozwiązania z języka polskiego, a w środę arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Odpowiednie linki znajdziecie poniżej:

