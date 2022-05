Egzamin ósmoklasisty 2022 Typy i pewniaki na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2022

Egzamin ósmoklasisty 2022. Jakie zasady?

Egzamin ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Podejść do niego muszą wszyscy uczniowie. W 2022 roku to ponad pól miliona uczniów. Nie ma jednak progu zdawalności.

Egzamin ósmoklasisty 2022 składa się z trzech części, które odbędą się w terminie od 24 do 26 maja. Pierwszy przedmiot to język polski, następnie matematyka oraz język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski lub ukraiński). Spośród tych wszystkich języków wybrać można tylko jeden. Największą popularnością cieszy się język angielski. Wybrało go 97,5% uczniów.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Język polski

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego potrwa równo dwie godziny (120 minut). To najdłużej trwający egzamin podczas trzydniowej serii egzaminów ósmoklasisty. Egzamin z matematyki trwać będzie 100 minut, egzamin z języka angielskiego 90 minut.



Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można zdobyć maksymalnie 45 punktów. Egzamin podzielony jest na część opierającą się na czytaniu ze zrozumieniem - 25 punktów. Druga to wypracowanie. Tu do zdobycia jest 20 punktów.



Egzamin ósmoklasisty 2022. Język polski. Arkusz CKE i odpowiedzi

Jeśli zastanawiasz się, gdzie znaleźć arkusz CKE i proponowane odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty 2022 z języka polskiego, to dobrze trafiłeś. Punktualnie o godzinie 13:00 opublikujemy w Interii arkusz egzaminacyjny. Chwile później pojawią się pierwsze odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów.



