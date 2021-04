Do finału dziennikarskiego konkursu Interii "Człowiek z pasją" jury preselekcyjne zakwalifikowało w tym roku 12 prac. Nagrodą główną w konkursie jest 7 tysięcy złotych. Laureatów poznamy w pierwszej połowie czerwca 2021.

Zdjęcie W tegorocznej edycji konkursu do finału zakwalifikowało się 12 autorów /INTERIA.PL

Nagroda dziennikarska im. Zygmunta Moszkowicza "Człowiek z pasją" zostanie przyznana po raz czwarty, ale po raz pierwszy w dwóch kategoriach - ogólnej i ekologicznej. Konkurs jest skierowany do młodych, utalentowanych dziennikarzy, którzy w chwili publikacji materiału nie mieli ukończonych 30 lat.

W tym roku do konkursu zgłoszono prawie 60 prac.



- Cieszy nie tylko liczba zgłoszeń, ale przede wszystkim poziom materiałów. Młodzi dziennikarze piszą - i to piszą doskonałe teksty. Robią to z pasją. Jeżeli tylko wytrwają w zawodzie, możemy spać spokojnie, ponieważ za tłumaczenie świata i problemów społecznych będą odpowiadać dobrze przygotowani do tego ludzie. Zachęcam do sięgnięcia po nominowane prace - to z pewnością nie będzie stracony czas - podkreśla Ewelina Karpińska‑Morek, dyrektor wydawniczy Interii i przewodnicząca jury konkursu.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi materiałami jury preselekcyjne zakwalifikowało do finału konkursu w sumie 12 materiałów (kolejność alfabetyczna według nazwisk autorów).

Kategoria ogólna:

1. Paulina Januszewska - "Już żadnej z nas nie zawstydzicie! Reportaż z polskich ulic" (Krytyka Polityczna)

2. Dominika Klimek - "Wzory na bliznach. Wiele osób tatuaż powstrzymuje przed dalszym okaleczaniem się" (Wysokie Obcasy)

3. Zuzanna Kowalczyk - "Skarłowaciałe olbrzymy i olbrzymie karły" (Pismo. Magazyn opinii)

4. Paulina Maślona - "Instrukcja obsługi zmysłów" (Pismo. Magazyn opinii)

5. Dalia Mikulska - "Z żoną i synkiem wsiadłem do samolotu. I to był mój największy błąd" (Onet.pl)

6. Szymon Piegza - "Jak kardynał i biskupi tuszowali pedofilię księdza Jana Wodniaka" (Onet.pl)

7. Łukasz Pilip - "Jagoda szuka rodziny" (Pismo. Magazyn opinii)

8. Angelika Pitoń - "Koronawirus w bocheńskim DPS. <<Tej Wielkanocy do końca życia nie zapomnę>>" (Gazeta Wyborcza)

9. Małgorzata Prochal, Agnieszka Zielińska - "Liderem jest naród" (Tygodnik Powszechny)

10. Janusz Schwertner - "Miłość w czasach zarazy" (Onet.pl)

W marcu 2021 roku Grupa Interia dołączyła do Stowarzyszenia Program Czysta Polska, które prowadzi działania edukacyjne, przybliżające korzyści, jakie płyną z ekologicznego trybu życia, a także informuje i promuje najważniejsze inicjatywy i tematy związane z ekologią. Dlatego w tym roku jury przyzna nie tylko nagrodę główną w wysokości 7 tys. zł, ale również wybierze najlepszy materiał w całkiem nowej kategorii ekologicznej.



Kategoria ekologiczna:

1. Karolina Gawlik - "Świat do naprawy" (SmogLab)

2. Paulina Zywar - "Za dużo mięsa, za mało wody. Hodowle zwierząt osuszają nam planetę" (Onet.pl)

Zdjęcie Dorota Kotas, laureatka I edycji konkursu "Człowiek z pasją" / Paweł Krawczyk / INTERIA.PL

W pierwszej edycji (2018) "Człowieka z pasją" nagrodę główną w konkursie otrzymała Dorota Kotas za tekst "Mały czarny tekst z cukrem, mlekiem i ogórkiem, czyli: ludzie są najgorsi" opublikowany w Nowych Peryferiach. Laureatką w drugiej edycji została Izabela Rak, autorka reportażu "Samotność Adama" wyemitowanego na antenie TVN w programie Uwaga. W ostatnim roku konkurs wygrał Łukasz Pilip swoim tekstem "Dom przy Zielonej", opublikowanym nakładem Magazynu Pismo.



Zdjęcie Izabela Rak, laureatka II edycji konkursu "Człowiek z pasją" / Paweł Krawczyk / INTERIA.PL

W tegorocznej edycji prace oceniać będzie jury w składzie: Ewelina Karpińska-Morek (Interia, przewodnicząca jury), Bogdan Rymanowski (Telewizja Polsat), Krzysztof Gurba (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Tomasz Jażdżyński (Gremi Media), Agnieszka Łopatowska (Interia), Agata Moszkowicz, Artur Potocki (Interia), Tadeusz Sołtys (RMF FM), Jarek Szubrycht (Gazeta Wyborcza), Piotr Trybalski (Fotografwpodrozy.pl), Wojciech Cegielski (Polskie Radio) oraz Agata Kaźmierska (Zielona Interia).

Organizatorem konkursu i sponsorem nagrody głównej oraz wyróżnień w konkursie jest portal Interia. Nagrodę w kategorii specjalnej ufundowało Stowarzyszenie Program Czysta Polska.

Więcej informacji i regulamin nagrody: www.czlowiekzpasja.pl

Zdjęcie Zygmunt Moszkowicz / INTERIA.PL

Zygmunt Moszkowicz (1955-2017)

Był dziennikarzem z powołania. Realizował je m.in. w studenckim Radiu Centrum, "Super Expressie" i "Czasie Krakowskim", gdzie od 1990 r. pełnił funkcję sekretarza redakcji. Z Interią związany był niemal od samego jej początku, od 2000 r. Zaczynał jako redaktor serwisu Fakty, organizował pracę redakcji portalu. Był sekretarzem redakcji, dyrektorem serwisów informacyjnych, a następnie przez wiele lat zastępcą redaktora naczelnego i szefem zespołu wydawców strony głównej. Chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem - nie tylko ze współpracownikami portalu - uczył również dziennikarstwa na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie.