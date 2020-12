Chińskie władze zamierzają podnieść swoje możliwości wpływania na warunki pogodowe w kraju. Ich celem jest rozszerzenie programu sztucznego wywoływania deszczu i śniegu na co najmniej 5,5 mln kilometrów kwadratowych lądu do 2025 roku - ogłosił w środę wieczorem chiński rząd.

Do 2035 roku zdolności Chin do modyfikacji pogody mają osiągnąć "zaawansowany poziom światowy". Mają byś one używane głównie do rewitalizacji regionów wiejskich, odbudowy ekosystemów i ograniczania strat spowodowanych katastrofami naturalnymi - wynika z wytycznych opublikowanych na stronie internetowej Rady Państwa, czyli chińskiego rządu.

Chiny często korzystały z technik zasiewania chmur (rozpylanie substancji wpływających na zmiany w procesach mikrofizycznych wewnątrz chmury), by łagodzić susze lub oczyścić niebo przed ważnymi wydarzeniami rangi międzynarodowej. Budują również system zmiany pogody na Wyżynie Tybetańskiej, gdzie opady mają być stymulowane poprzez uwalnianie dużych ilości jodku srebra - podała agencja Reutera.

W dokumencie Rady Państwa zapowiedziano dalszy rozwój środków wpływu na pogodę, dostosowanych do lokalnych warunków na kluczowych obszarach, takich jak Wyżyna Tybetańska, strefy ochrony środowiska naturalnego w dolinach Żółtej Rzeki i Jangcy, pas zapobiegania pustynnieniu na północy czy pas lasów na północnym wschodzie kraju.

Powstanie również laboratorium i baza eksperymentów, gdzie rozwijane będą techniki sztucznego wpływu na pogodę. Mają one służyć między innymi zwiększaniu lub zmniejszaniu opadów, zmniejszaniu zachmurzenia, eliminacji mgły i poprawie jakości powietrza - napisano w rządowych wytycznych.