Liczący około 500 lat "Dąb Rzeczypospolitej", zwany też "Dębem Jagiełły" spłonął w Boże Narodzenie w miejscowości Traczyka (Kujawsko-pomorskie). Prawdopodobnie doszło do podpalenia drzewa - poinformował oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy kpt. Krzysztof Natucki.

Zdjęcie "Dąb Rzeczypospolitej" prawdopodobnie został podpalony /Osp Górzno /facebook.com

- Po przyjeździe strażaków dąb był już powalony i płonął. Pożar został ugaszony i nie doszło do rozprzestrzenienia się ognia. Z pierwszych ustaleń wynika, że prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie - powiedział kpt. Natucki.

W akcji gaśniczej uczestniczyły dwa zastępy OSP z Lidzbarka Warmińskiego i zastęp PSP z Działowa oraz dwa zastępy PSP i jeden OSP z Brodnicy.

"Dąb Rzeczypospolitej", będący pomnikiem przyrody, rósł w leśnictwie Borek w obrębie nadleśnictwa Brodnica, w rezerwacie Jar Brynicy na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. To dąb szypułkowy o wysokości 33 m i o obwodzie w pierśnicy (na wysokości 1,3 m) 650 cm. W drzewie znajdował się duża dziupla. Niedaleko spalonego dębu rosną około 200-letnie sosny.

