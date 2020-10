Polskie żubry trafiły do Andaluzji. Zamieszkają wspólnie z innymi chronionymi gatunkami

Śląskie i świętokrzyskie żubry zasiliły populację swojego gatunku w Hiszpanii. Do Andaluzji wyjedzie dziewięć osobników: cztery samce i pięć samic. To kolejny taki przypadek. Nasze żubry zasiedliły już między innymi lasy Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Zdjęcie Polski żubr /Adrian Slazok/REPORTER /East News

Do tej pory zwierzęta zamieszkiwały prowadzony przez leśników rezerwat “Żubrowisko" w Jankowicach oraz Bałtowski Kompleks Turystyczny w Świętokrzyskiem. Teraz czeka ich zmiana krajobrazu - będą żyły w Andaluzji, na wysokości około 600 m n.pm. Do dyspozycji będą miały zagrodę o powierzchni aż 1000 ha. Zaopiekują się nimi specjaliści z European Bison Conservation Center of Spain. W andaluzyjskim rezerwacie żyją już między innymi rysie iberyjskie i sępy.



Zwierzęta przebyły długą drogę. Leśnicy zapewniają jednak, że zadbali o ich bezpieczeństwo. “W dniu wyjazdu przygotowane wcześniej osobniki zostały odłowione i trafiły do specjalnie przygotowanych drewnianych skrzyń. Dzięki fachowej opiece pracowników Nadleśnictwa Kobiór, załadunek zwierząt odbył się sprawnie. Żubry zostały na drogę nakarmione i napojone" - czytamy w relacji Lasów Państwowych.



Polskie żubry zasiedlają lasy w wielu europejskich krajach. Ostatnio trafiły do Anglii, gdzie nie widziano ich od kilkuset lat. Poza tym można je podziwiać między innymi w Niemczech, Francji i Czechach. Łącznie Polskę opuściło aż 500 żubrów. W Hiszpanii do niedawna były gatunkiem niewystępującym na wolności.