Jak segregować śmieci? Potłuczone szkło do zmieszanych?

"Nie wyrzucać potłuczonego szkła do pojemnika" - czasem na zielonych kontenerach możemy spotkać taki napis. Czy to znaczy, że nie możemy wyrzucić stłuczonej butelki lub słoika do pojemnika na szkło? Nie, napis ten nie dotyczy szkła opakowaniowego - odpad ten i tak prawdopodobnie potłucze się przy wyrzucaniu.

Jak segregować śmieci? Talerze, miski, szklanki czy lustra - gdzie?

"Potłuczone szkło" w tym przypadku oznacza szkło użytkowe, czyli np. talerze, miski, szklanki czy lustra. Jest to szkło o innym składzie niż szkło opakowaniowe i przez to nie nadaje się do segregacji. Do kontenera na odpady szklane śmiało możemy wrzucać butelki i słoiki, które są potłuczone, ale stłuczone szklanki i porcelanę do "zmieszanych".

Jak segregować papier?

Podobnie jak szkło, nie każdy papier nadaje się do recyklingu. Przede wszystkim do niebieskiego kosza nie wrzucamy brudnego papieru.

Istnieją także produkty papierowe, które nie powinny trafić do pojemnika na makulaturę, nawet jeśli są czyste. Paragony (również te "eko"), chusteczki, papier toaletowy, ręcznik papierowy - tych odpadów nie da się przerobić kolejny raz na papier i powinny trafić do kontenera na odpady zmieszane.

Wytłoczki na jajka również nie nadają się do recyklingu i należy wyrzucić je do czarnego pojemnika lub - bardziej ekologicznie - oddać sprzedawcy na bazarku, aby mogły trafić do drugiego obiegu.

Odpadem zmieszanym będzie także błyszczący, woskowany papier, np. po maśle lub świeżych drożdżach.

Jak segregować śmieci? Czy trzeba myć plastik do segregacji?

Odpady plastikowe możemy śmiało wrzucać do odpowiedniego pojemnika bez wcześniejszego umycia.

Do zmieszanych odpadów powinniśmy wyrzucić jednak plastik, który ma na sobie tłuszcz - roślinny lub zwierzęcy. Tłuste opakowania plastikowe nie nadają się do recyklingu.

Zdjęcie Dobrze posegregowany plastik można ponownie wykorzystać / Justyna Kaczmarczyk / INTERIA.PL

Segregacja śmieci. Jak wyrzucać odpady bio?

Odpady bio, takie jak resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, skorupki jajek, fusy po kawie i herbacie najlepiej wyrzucać luzem, ewentualnie w papierowej torbie.

Najrozsądniej będzie wyrzucać je do kontenera na bieżąco, ponieważ szybko ulegają rozkładowi.

Niestety wyrzucanie śmieci w plastikowych workach sprawia, że wszystkie odpady z kontenera nie nadają się do kompostowania i zostają potraktowane jako odpady zmieszane.

Co zrobić ze zużytym olejem?

Oleju pod żadnym pozorem nie powinniśmy wylewać do zlewu! Olej nie rozpuszcza się w wodzie, przez co tworzy niebezpieczny osad na rurach, co z kolei może prowadzić do awarii.

Najlepiej odlewać olej do szklanego pojemnika i oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Taki olej możemy w ostateczności wyrzucić w pojemniku do kontenera na odpady zmieszane.

Segregacja śmieci. Jak działają PSZOK-i?

Nie wszystkie odpady możemy wyrzucić do jednego z pięciu pojemników na segregację. Jeśli śmieci nie pasują do żadnego z pięciu kontenerów, najprawdopodobniej powinny trafić do PSZOK-u.

Są to przykładowo: elektrośmieci, tonery do drukarek, opony, szło użytkowe czy odpady po remoncie.

PSZOK-i powinny działać w każdej gminie i przyjmować odpady nieodpłatnie, jednak nie powinny przyjmować nieposegregowanych śmieci. PSZOK-i działają tylko dla mieszkańców gospodarstw domowych, natomiast dla działalności gospodarczych stosuje się odrębne przepisy.



Niestety co do segregacji niektórych odpadów, każda gmina może mieć swoje zasady. Tak jest przykładowo z kartonami po sokach czy mleku, które w Warszawie wyrzucamy do pojemnika na metal i tworzywa sztuczne.

Na stronach internetowych PSZOK-ów powinny znajdować się rozpisane zasady przyjmowania odpadów do punktów. W razie wątpliwości, możemy zajrzeć na stronę PSZOK-u swojej gminy.

Segregowanie śmieci. Zrób z tego nawyk!

Po utrwaleniu podstawowych zasad sortowania odpadów, zaczynamy robić to samoczynnie. Prawidłowa segregacja niestety nie zawsze bywa oczywista, a przepisy poszczególnych gmin mogą się co jakiś czas zmieniać, dlatego warto sprawdzać je na bieżąco.

Dlaczego poprawne segregowanie jest tak istotne? Przede wszystkim dobrze posortowane śmieci zmniejszają ilości odpadów na składowiskach, są lepszym surowcem w późniejszym ich przetwarzaniu oraz poprawiają jakość życia ludzi, zwierząt i roślin.

