Finlandia: 2020 najcieplejszym rokiem w historii

W 2020 roku średnia temperatura w Finlandii była rekordowo wysoka i wynosiła około 4,8 st. Celsjusza. To o 2,5 stopnia powyżej długoterminowej średniej - przekazała fińska służba meteorologiczna, wskazując przy tym na duże zmiany w okresie zimy.

Zdjęcie Zdarza się, że różnice temperatur między Laponią a południowym wybrzeżem wynoszą około 30-40 stopni /Tessa Bunney/In Pictures /Getty Images

W mijającym roku kalendarzowa zima była szczególnie "wyjątkowa" w południowej Finlandii, gdzie śniegu nie było prawie w ogóle - z tego powodu odwołano m.in. popularne i organizowane od dziesięcioleci maratony narciarskie.

Całkowicie bezśnieżny styczeń

W Helsinkach pierwszy raz zaobserwowano całkowicie bezśnieżny styczeń - czego nie odnotowano od 176 lat, odkąd prowadzone są pomiary. Również temperatura tego miesiąca w stolicy - mimo zdarzających się porannych przymrozków - była wyjątkowo wysoka. Zanotowano tylko parę dni termicznej zimy. Niewielka kilkucentymetrowa warstwa śniegu spadła w stołecznym regionie na wiosnę.

Według Fińskiego Instytutu Meteorologicznego (Ilmatieteen laitos), gromadzącego dane pogodowe od połowy XIX wieku, rekordowo ciepły rok, w którym średnia temperatura była wyższa o około 2,5 stopnia od 30-letniej średniej (z lat 1981-2010), jest jednym z dowodów na ocieplenie klimatu.

Część fińskich meteorologów zaczęła się już zastanawiać, czy obecnej "kalendarzowej zimy", znanej zazwyczaj z silnych mrozów i dużej ilości śniegu, nie należałoby określać zupełnie innym terminem, szczególnie, jeśli chodzi o południową i zachodnią część kraju.

- Nie zaplanowano jeszcze dokładniej uaktualnienia nazewnictwa dla termicznych pór roku, choć w przyszłości może się zdarzyć np. że monitorowanie termicznej zimy z roku na rok nie będzie już miało sensu - powiedział meteorolog Ville Siiskonen z fińskiego instytutu.

Zaznaczył przy tym, że Finlandia jest "długim krajem", a w Laponii na dalekiej północy w okolicach koła podbiegunowego, "prawdziwa" zima będzie się utrzymywać. - Z jej określeniem dla tych obszarów nie będzie problemu - dodał Siiskonen.

Inaczej w Laponii

Często też zdarza się, że różnice temperatur między Laponią a południowym wybrzeżem wynoszą około 30-40 stopni. Także w okresie ostatnich świąt Bożego Narodzenia w Utsjoki niedaleko granicy z Norwegią odnotowano prawie -41 stopni.

Jednak według długoterminowych prognoz w najbliższych dziesięcioleciach zima w północnej Finlandii ma być coraz krótsza - o około pięć dni, a na południu i na wybrzeżu nawet o dziewięć dni. Oczekuje się przy tym, że w połowie stulecia zima mroźna i śnieżna na znacznym obszarze Finlandii może być nie częściej, niż co trzeci rok.

Z Helsinek Przemysław Molik

