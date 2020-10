Amazonia. Ekspert ostrzega przed katastrofalnymi skutkami pożarów

Brazylijski ekspert w zakresie ochrony środowiska Zequinha Jose Sarney ostrzegł w wywiadzie dla sobotniego wydania stołecznego dziennika "Correio Braziliense", że dziewicze lasy Amazonii znajdują się na skraju katastrofy. - Rodzi to obawy, że prezydent, mimo swych zapowiedzi, nie zdoła zatrzymać destrukcji największych lasów deszczowych świata - stwierdził.

Zdjęcie Pożar lasu w Amazonii /CARL DE SOUZA/AFP /AFP

Zequinha Jose Sarney to szef Ministerstwa Ochrony Środowiska w administracji dystryktu federalnego (stołecznego) Brazylii, członek Partii Zielonych. Ekspert twierdzi, że "pewien rodzaj przyzwolenia" ze strony rządu prezydenta Jaira Bolsonaro wobec sprawców "przestępczych podpaleń" puszczy amazońskiej doprowadził do tego, iż deforestacja w ciągu ostatnich 13 miesięcy "osiągnęła najwyższe tempo od 14 lat". Według niego "rodzi to obawy, że prezydent, mimo swych zapowiedzi, nie zdoła zatrzymać destrukcji największych lasów deszczowych świata".

Od początku roku spłonęło 18,3 mln hektarów lasów deszczowych Amazonii. Instytut Badań Kosmicznych Brazylii stwierdził, że to cztery i pół razy więcej niż kiedykolwiek, odkąd notowane są te zjawiska.

Kampanijne obietnice prezydenta Jaira Bolsonaro

Prezydent Bolsonaro w swej kampanii wyborczej obiecywał "większe otwarcie Amazonii m.in. dla rozwoju rolnictwa i górnictwa" - przypomniał polityk.

"Jednocześnie rząd dawał do zrozumienia, że nie będzie wymierzał kar pieniężnych za naruszanie obowiązujących przepisów, chroniących brazylijską puszczę dziewiczą Amazonii przed ekspansją hodowli bydła i eksploatacji dóbr naturalnych tych obszarów. W konsekwencji władze doprowadziły do podpaleń ze szkodą dla interesów prawdziwych i poważnych producentów" - powiedział Sarney.

Według danych przedstawionych przez polityka 97 proc. pożarów dziewiczych lasów deszczowych Brazylii to skutek działań przestępczych, to jest umyślnych podpaleń.

"Faza autodestrukcji"

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku spłonęło w Amazonii o 13 proc. więcej lasów niż w roku poprzednim. Rozpoczynającej się brazylijskiej wiośnie towarzyszą znacznie podwyższone średnie temperatury.

We wrześniu zdjęcia satelitarne zarejestrowały 32 017 ognisk pożarów na obszarze Puszczy Amazońskiej - największego kompleksu lasów tropikalnych na naszej planecie. Było tych pożarów o 61 proc. więcej niż w tym samym okresie 2019 roku.

- Kiedy wylesianie osiąga 25 proc. obszaru puszczy tropikalnej, zaczyna ona wchodzić w fazę autodestrukcji - ostrzegł Sarney.