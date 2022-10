Aktywiści przyklejają się. W Holandii do stołu, w Niemczech do radiowozu

Nie ustają akcje aktywistów klimatycznych polegające na przyklejaniu się w różnych, najczęściej bardzo nietypowych i kontrowersyjnych miejscach. Najnowsze spektakularne akcje przeprowadzili w Holandii i w Niemczech. W Berlinie 18-latka weszła na dach radiowozu, z którym skutecznie związała się za pomocą kleju. Natomiast w Holandii aktywista przykleił się do stołu w studiu telewizyjnym, podczas programu na żywo.

