Królowa Elżbieta II wydała symboliczną zgodę na ustawę wprowadzającą do brytyjskiego prawa postanowienia umowy brexitowej. To formalność, która wieńczy proces parlamentarny. Dzięki temu nie będzie twardego brexitu.

Okres przejściowy skończy się o północy czasu obowiązującego na kontynencie, czyli o godz. 23.00 czasu brytyjskiego.

Boris Johnson: Nowy początek w historii kraju

- Ta godzina wyznacza nowy początek w historii naszego kraju, a także początek nowych stosunków z Unią Europejską, której jesteśmy największym sojusznikiem. Ten moment wreszcie nadszedł. Czas, by go wykorzystać - oświadczył premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.



Umowy międzynarodowe stają się częścią brytyjskiego prawa tylko wówczas, jeśli najpierw zostanie stworzony pomost w postaci ustawy przenoszącej postanowienia traktatu do prawa Królestwa. I tak właśnie się stało, w dodatku w ekspresowym tempie: w środę rano - drugie czytanie w Izbie Gmin i zgoda na ustawę wczesnym popołudniem. Późnym wieczorem - zielone światło od Izby

Lordów.



Podpis królowej pod ustawą

Następnym krokiem był podpis królowej Elżbiety II pod ustawą. To również tylko symbol, bo ostatnią monarchinią, która aktywnie odciskała piętno na polityce, była królowa Wiktoria.

Ostatni przypadek, gdy władca odmówił lordom i posłom zgody, miał miejsce jeszcze wcześniej - w 1707 roku, za panowania królowej Anny.

Nie będzie twardego brexitu

Porozumienie między Wielką Brytanią a UE w sprawie relacji handlowych po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie udało się osiągnąć dopiero 24 grudnia, a żeby umowa mogła zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku, Wielka Brytania musiała ją ratyfikować przed końcem roku.



Umowa sprawia, że noworoczny koniec okresu przejściowego będzie mniej chaotyczny. W handlu między Wielką Brytanią a UE nie będą obowiązywać cła, kwoty ilościowe ani inne bariery handlowe. Umowa została uzgodniona w wyjątkowo krótkim czasie, zwłaszcza jak na skalę obrotów handlowych pomiędzy obydwoma stronami, bo negocjacje rozpoczęły się na początku marca.



Wielka Brytania zdecydowała się na wystąpienie z UE w efekcie referendum z czerwca 2016 roku, gdy za takim rozwiązaniem opowiedziało się 52 proc. głosujących. Formalnie wystąpiła z UE 31 stycznia, po czym rozpoczął się 11-miesięczny okres przejściowy.



