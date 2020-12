Ojciec brytyjskiego premiera Borisa Johnsona poinformował, że jest w trakcie ubiegania się o francuski paszport. Chce utrzymać swoje powiązania z Unią Europejską po brexicie - informuje Reuters.

Zdjęcie Stanley Johnson /Isabel Infantes /AFP

Stanley Johnson, były poseł do Parlamentu Europejskiego, który głosował za pozostaniem Wielkiej Brytanii w UE w brytyjskim referendum w 2016 r., powiedział radiu RTL, że chce zostać obywatelem Francji ze względu na silne powiązania rodzinne z tym krajem.



- Jeśli dobrze rozumiem, jestem Francuzem. Moja mama urodziła się we Francji, jej matka była całkowicie Francuzką, podobnie jak jej dziadek. Chodzi o odzyskanie tego, co już mam. I to mnie bardzo cieszy - powiedział po francusku 80-letni Johnson.

- Na pewno zawsze będę Europejczykiem. Nie można powiedzieć Brytyjczykom: nie jesteście Europejczykami. Związek z Unią Europejską jest ważny - dodał.

Jego syn Boris Johnson był twarzą kampanii brexitowej w referendum w 2016 r. Mówił, że Wielka Brytania może "wspaniale prosperować" jako w pełni suwerenny naród poza nadmiernie biurokratyczną UE.

Jednak w środę premier Boris Johnson był już bardziej ugodowy, po tym, jak brytyjski parlament zatwierdził nową umowę handlową z UE. - To nie koniec Wielkiej Brytanii jako kraju europejskiego. Pod wieloma względami jesteśmy kwintesencją europejskiej cywilizacji i nadal będziemy nią - zapewnił Johnson.



Wielka Brytania oficjalnie opuszcza UE dzisiaj o godz. 23.