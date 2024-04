Jerzy Muzyk do wyścigu o schedę po urzędującym od 2002 roku prezydencie miasta dołączył jako ostatni. Tłumaczył, że zdecydował się na taki krok, choć od wielu miesięcy prowadził aktywne rozmowy zmierzające do stworzenia szerokiej koalicji samorządowej, która przeciwstawiłaby się "trendom prezydentury populistycznej oraz politycznej".

Wybory samorządowe. "Po chodnikach chodzą mieszkańcy, niezależnie od poglądów"

- Od rana do wieczora pracujemy nad projektami dla miasta. Mamy największą wiedzę o sprawnym jego funkcjonowaniu. Nasz styl może nie zawsze jest taki sam, ale biorąc pod uwagę daty to jest to ostatni moment na apel (o rezygnację z wyścigu - red.) dla pozostałych kontrkandydatów . Myślę tu o rektorze Stanisławie Mazurze, dla niego ważna jest idea obywatelskiego Krakowa . Myślę o Rafale Komarewiczu wieloletnim samorządowcu, który wie na czym polega praca na rzecz miasta - powiedział Jerzy Muzyk.

Wybory samorządowe. To oni walczą o Kraków

"Bitwa o Kraków" - to cykl rozmów z kandydatami na prezydenta Krakowa. To właśnie tutaj rozegra się najciekawsza polityczna batalia w tych wyborach samorządowych. Po 22 latach rządów Jacek Majchrowski powiedział "stop". Dziennikarze Interii: Łukasz Szpyrka i Dawid Serafin, starają się dowiedzieć, jakie motywy kierują osobami, które chcą przejąć władzę w drugim co do wielkości mieście w Polsce. I nie zadowalają się prostymi i wymijającymi odpowiedziami.