Listy kandydatów w poszczególnych samorządach zostały opublikowane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Komitety odkryły karty i wiadomo, kogo wystawią do wyborczego wyścigu .

Wybory samorządowe 2024. Marcin Możdżonek powalczy w Olsztynie

Jedną z takich osób jest były siatkarz Marcin Możdżonek . To mistrz świata i Europy oraz kapitan reprezentacji Polski. Od 2023 roku jest prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej. Pochodzi z Olsztyn a i to tam postanowił walczyć o prezydenturę . Były reprezentant Polski wystartuje z własnego komitetu wyborczego.

Wybory 2024. Byli siatkarze walczą o głosy

W wyborach wystartuje także inny siatkarski mistrz świata z 2014 roku. To libero polskiej reprezentacji Krzysztof Ignaczak. Były prezes Asseco Resovii Rzeszów odmówił startu w wyborach do Senatu jesienią ub. roku. Teraz jednak startuje w wyborach do sejmiku woj. podkarpackiego. Będzie "trójką" Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050) w Rzeszowie.