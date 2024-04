Kandydat do Rady Miasta Białegostoku złożył zawiadomienie do prokuratury na działania marszałka Sejmu. Krzysztof Krasowski (KWW Spoza Sitwy) zarzuca Szymonowi Hołowni złamanie procedur poprzez niewyznaczenie terminu do przedstawienia kandydatów na członków komisji ds. wpływów rosyjskich.