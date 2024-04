Wybory samorządowe 2024 w Rzeszowie. "Toczyliśmy walkę Dawida z Goliatem"

Jak znaczące błędy w sondażu exit poll komentuje Jacek Strojny? Co czuł w niedzielę wieczorem, a co w poniedziałek rano, gdy dowiedział się o oficjalnych wynikach PKW?

- Zarówno w niedzielę wieczorem, jak i rano w poniedziałek, czułem radość. Blisko 21 proc. poparcia dla ruchu miejskiego i cztery miejsca w radzie miasta to sukces ruchu miejskiego Razem dla Rzeszowa , a przede wszystkim świadomego społeczeństwa obywatelskiego - mówi Interii Jacek Strojny i dodaje, że o tym, jak wygląda sytuacja, dowiedział się w poniedziałek rano od swojego sztabu.

Niezależny kandydat, pytany czy czuje niedosyt, odpowiada: - Toczyliśmy walkę Dawida z Goliatem . Uważam, że ruch miejski Razem dla Rzeszowa już zmienił nasze miasto, a to tylko początek . Początek drogi do transparentnego, dynamicznego rozwoju naszego miasta. Jestem bardzo dumny z mieszkańców, że potrafili oddzielić ziarno od plew . Będziemy pracować dla dobra naszego miasta i jego mieszkańców. Społeczeństwo obywatelskie odniosło sukces!

PKW podała końcowe wyniki wyborów. "Wznieśliśmy się ponad buldożery partii"

Analizując zakończoną w niedzielę kampanię, a także same wybory, Jacek Strojny wskazuje na dwie kwestie, które "są dla niego zaskoczeniem ".

- Pierwsza, to fantastyczni ludzie skupieni wokół ruchu miejskiego Razem dla Rzeszowa. To dzięki nim, ich pracy i zaangażowaniu społeczeństwo obywatelskie odniosło sukces. Druga kwestia, którą zapamiętam - jak bardzo jestem w stanie przesuwać granice odporności psychofizycznej . Walka o lepszy Rzeszów z partiami politycznymi, z hejtem i negatywną kampanią nie była łatwa, ale daliśmy radę, zachowując przy tym klasę, której tak brakuje w świecie krajowej i lokalnej polityki - ocenił profesor Politechniki Rzeszowskiej.

W przypadku głównych rywali Jacka Strojnego także mamy do czynienia z niespodziankami. Waldemar Szumny niespodziewanie stanie w drugiej turze w szranki z Konradem Fijołkiem, którego poparło ostatecznie o około 7 pkt proc. mniej mieszkańców niż szacował exit poll. Co na to nasz rozmówca?