- 15 października powtórzył się także w kwietniu. Jestem bardzo z nas dumny, z Polek i Polaków. Być może niektórzy myśleli, że będzie łatwiej. To, że udało nam się odbić kolejne województwa, a w miastach PiS poniósł spektakularną klęskę, to widać. Na tej trudnej drodze mamy wielu liderów. Dziś jest czas bohaterów samorządowych, dziś jest czas Rafała i jego kolegów z samorządu - mówił premier Donald Tusk podczas wieczoru wyborczego Koalicji Obywatelskiej .

Wybory samorządowe 2024. Aleksander Miszalski bohaterem KO

Aleksander Miszalski przed wyborami nie był upatrywany w roli faworyta . Sondaże dawały mu ok. 20 proc. poparcia, a wyraźnie faworyzowały Łukasza Gibałę . Sytuacja się jednak odwróciła, a to Miszalski uzyskał blisko 40 proc. głosów. W Krakowie odbędzie się więc druga tura, a polityk z Grodu Kraka już może mówić o sukcesie.

Wybory samorządowe 2024. Polityk KO żałuje, że partia odpuściła Wrocław

- Sumaryczny wynik całej koalicji rządzącej to ponad 50 proc. To wielki, ogromny sukces społeczeństwa demokratycznego. Koalicja Obywatelska, razem z Trzecią Drogą i Lewicą, pokonuje PiS w sposób zdecydowany - uważa Arłukowicz.

Były minister zdrowia dodaje, że "to już nie jest przegrana PiS". - To jest klęska PiS w dużych miastach . PiS przegrywa kolejne wybory w Warszawie i Krakowie, a jego kandydaci są kandydatami bez politycznego znaczenia - przekonuje.

Rzeczywiście kandydaci PiS z Krakowa ( Łukasz Kmita ), Gdańska (Tomasz Rakowski) czy Warszawy (Tobiasz Bocheński) zdecydowanie przegrali i nie weszli do drugiej tury. Sęk w tym, że PiS w wyborach do sejmików uzyskał procentowo najlepszy wynik, a co więcej, nie straci władzy we wszystkich sejmikach , jak jeszcze niedawno przewidywali eksperci.

Wyniki wyborów. Bartosz Arłukowicz: To nie będzie przespana noc

- Przed nami długa noc. Będziemy liczyć, długo nie będziemy spali, bo będą spływały wyniki. Będziemy więc sprawdzać, co się dzieje w regionach, naszych miastach i gminach. Na pewno to nie będzie przespana noc - zapowiada Bartosz Arłukowicz.

Sowa: - To są takie wybory, gdzie nie wystarczy mieć tylko najlepszy wynik, ale trzeba się też wykazać zdolnością koalicyjną. Nikt nie może mieć wątpliwości, że nasze głosy z Trzecią Drogą i Lewicą to ponad 50 proc. Trzeba podejść do tego ze spokojem. Koalicja 15 października w sposób znaczący zwiększy liczbę województw, w których będzie miała większość. To nie będzie 10 do sześciu, bo zwycięstwo będzie bardziej okazałe.